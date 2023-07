News Ornella Vanoni e Gino Paoli: nuovi retroscena sull’addio dell’ex coppia più potente della musica Di Mia Lonigro - 8

La relazione tra Ornella Vanoni e Gino Paoli sorprende ancora con inedite verità. Ma voi sapete come è finita? Da non credere!

Ornella Vanoni è una delle cantanti più importanti della musica italiana: la donna è in attività dal 1956 e ha all’attivo ben 112 lavori dimostrando di essere l’artista con la carriera più longeva del nostro paese. Dalla voce sensuale e l’attitude di una rock star la Vanoni non ha bisogno di spiegazioni: ancora adesso è una personalità incredibile del piccolo schermo ed in tanti la guardano con ammirazione.

Ornella è interprete di pezzi cult come L‘appuntamento, Un sorriso dentro al pianto e Una ragione in più per citarne alcuni ma è impossibile non collegarla alla bellissima canzone Senza Fine scritta da Gino Paoli.

In molti si ricorderanno che i due hanno avuto una turbolenta ma passionale storia terminata, in verità quando erano ancora molto innamorati. Il brano Senza fine è una tenera dedica d’amore di Paoli proprio ad Ornella con cui ha intrapreso non solo una relazione ma anche un memorabile sodalizio artistico.

Gino Paoli hanno tante cose in comune a partire dall’anno, il mese di nascita e sono venuti al mondo a solo un giorno di distanza l’uno dall’altra. Un rapporto profondo il loro che però si è interrotto bruscamente ma che ha lasciato il ricordo del loro amore in tantissimi fan della coppia e dei cantanti.

L’amore tra Gino Paoli e Ornella Vanoni

Paoli e la Vanoni si sono conosciuti nel 1960 per merito della stessa casa discografica Ricordi. I due cantanti hanno iniziato a collaborare artisticamente per poi innamorarsi perdutamente l’uno dell’altra dando anche vita a pezzi romanticissimi dedicati da Gino Paoli alla donna come “Me in tutto il mondo”, “Anche se”, “Che cosa c’è” e “Gli innamorati sono sempre soli.”

La Vanoni è stata anche la sua amante quando Gino Paoli poi si è sposato con Anna Fabbri. Dopo aver accettato di avere una relazione clandestina, però, proprio la moglie di Paoli ha chiesto alla cantante di farsi parte per salvare il matrimonio con suo marito. Una situazione più che complicata finita per preservare l’unione tra Paoli e la Fabbri.

Dopo la storia d’amore

In seguito alla fine della loro relazione anche la Vanoni ha preso un’altra strada sposando anche contro la volontà di Gino Paoli, l’imprenditore teatrale Lucio Ardenzi. Il matrimonio è stato fallimentare nonostante i due abbiano avuto un figlio Cristiano. Quando si è sposata con Ardenzi proprio la Vanoni nella sua biografia ha ricordato che: “un errore, volevo ancora bene a Gino, lui mi ha sconsigliato sino all’ultimo, minacciando persino di venire alla cerimonia a cantare Senza fine”.

Tuttavia, le vite di Gino Paoli e di Ornella Vanoni si sono rincrociate quando hanno ricominciato a cantare insieme e collaborare professionalmente negli anni 2000. Insomma, nonostante tutto a distanza di così tanti anni Paoli e la Vanoni sono ancora molto legati ed il loro forse è veramente un amore senza fine.