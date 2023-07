News Tutti i segni zodiacali per l’ultima settimana di luglio: l’oroscopo di Paolo Fox Di Camilla Conti - 11

Chi meglio di Paolo Fox può dirci come andrà questa ultima settimana di un luglio che, per diverse questioni, non è stato facilissimo.

Siamo arrivati alla fine di questo lungo, afoso e, in alcune regioni, catastrofico mese di luglio, abbiamo passato alcune settimane intense e non sempre facili da gestire, ma adesso siamo in dirittura d’arrivo, ecco quindi cosa ci aspetta per lo spint finale.

Paolo Fox è sicuramente il guru italiano dell’astrologia, le sue previsioni sull’oroscopo sono sempre particolarmente accurate e in diverse occasioni è stato capace di toccare il cuore dei suoi lettori, in tantissimi lo seguono in televisione a “I fatti vostri” per capire cosa li aspetta in futuro.

Quindi non dilunghiamoci oltre, ecco segno per segno tutto quello che succederà nella settimana dal 24 al 30 luglio tra alti e bassi. Partiamo con Ariete, l’amore è ‘unica certezza, tienitelo stretto perché ci sono guai in vista, fai attenzione alla tua salute, sul lavoro potresti rincontrare qualche problema ma si tratta solo di tenere duro per un periodo, di conseguenza questo di rifarà sulle tue finanze, porta pazienza e non fare acquisti azzardati, ci potranno essere delle spese impreviste.

Passiamo al Toro, per te non si prospetta un bel periodo e questo lo hai già riscontrato nelle settimane precedenti, la carriera e l’amore sono i punti più deboli di questo momento, ma non manchi mai di saggezza e questo è il tuo più grande vantaggio, anche se sei molto stanco e quasi privo di energie fai un ultimo sforzo, presto tutto questo sarà passato.

Seconda metà dei segni, ecco cosa succederà

È il momento di parlare dei Gemelli, ti sarai accorto che non è per nulla un momento facile l’amore e la carriera sembra che ti si stiano sgretolando sotto i piedi ma questo è l’ultimo sforzo che devi fare per rimanere in piedi, presto tutto questo sarà solo un brutto ricordo. Sei una persona estremamente energica e creativa, lasciati guidare dal tuo istinto e pensa fuori dagli schemi, arriverai in posti inaspettati. Cancro, è il momento di parlarci chiaro, gli alti e bassi si sentono, l’amore ti sta facendo impazzire, ma è quasi finita, tra poco potrai tirare un respiro di sollievo. Anche il lavoro ti sta dando non pochi problemi, il tuo essere combattivo ti farà tenere duro, soprattutto perché sei molto saggio e saprai come affrontare le sfide che ti si presenteranno. Il risposo in questo momento è fondamentale, prenditi dello spazio per te.

Il Leone non può lamentarsi, è un periodo in cui è baciato dalla dea bendata, ma questo non vuol dire sedersi sugli allori, però un occhio alle spese non fa mai male. In amore potrebbe andare meglio e a livello lavorativo non hai ancora raggiunto gli obiettivi che ti eri prefissato, gioca la carta della creatività ma ricordati anche di prenderti un meritato riposo, perché la salute deve essere sempre al primo posto. Per la Vergine si potrebbe anche passare oltre, la compatibilità con gli astri è ai massimi livelli, è il tuo momento di socializzare, l’amore è stabile e le finanze anche, sei così tanto in armonia con l’universo che puoi affrontare qualsiasi sfida, forse la fortuna non è proprio dalla tua, ma nulla di grave. La Bilancia non è mai stata così comunicativa come in questo momento, è il momento di buttare fuori quello che hai dentro. La carriera potrebbe bloccati per un attimo e tieni d’occhio la salute. Questo è il momento di mostrare come si mantiene la calma, in amore ci sono piacevoli sorprese all’orizzonte.

Gli ultimi segni dello zodiaco

Lo Scorpione è pronto per l’avventura, sta già scalpitando, questo è ottimo ma tieni sempre sotto controllo la salute l’adrenalina è sana se non si abusa. Non fare troppo affidamento sulla fortuna, in questo momento potrebbe abbandonarti, conta tutto sulle tue abilità soprattutto per le tue finanze, mantiene la concentrazione sul tuo equilibrio interiore. Il sole non splende per il Sagittario, gli ostacoli sono proprio davanti a te sia per la carriera e sia per le tue finanze, ma non farti scoraggiare perché in lontananza si vede già la fortuna, anche l’amore sarà una sorpresa. Per Capricorno le cose vanno alla grande, sei in un equilibrio perfetto, magari qualche piccola pecca in amore e potresti tenere d’occhio le tue finanze, ma nulla di cui preoccuparsi. La tua energia è esplosiva è il momento di usare la creatività, sfruttala per la carriera.

Un periodo non troppo facile per Acquario, nonostante l’energia sia altissima le finanze sono in caduta libera, questo però non deve demoralizzarti, all’orizzonte ottime notizie per l’amore, ma attento alla tua saggezza che verrà messa alla prova. Tieni anche sotto controllo la salute un po’ altalenante. Situazioni inaspettate sono in agguato per i Pesci, fortunatamente hai una grandissima adattabilità dalla tua parte. Nonostante la fortuna sembra averti girato le spalle in questo momento, il tuo spirito sta reagendo alla grande. Anche in amore non è tutto liscio, ma le tue abilità sociali innate verranno in tuo soccorso.