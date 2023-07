News Previsioni mete agosto: tra il 24 luglio e il 6 agosto cambiamento drastico | Colpite alcune regioni Di Mia Lonigro - 11

Il caldo poterebbe arrestarsi nei prossimi giorni: le previsioni di inizio agosto parlano di un abbassamento delle temperature.

Un’onda di caldo senza precedenti ha letteralmente investito l’Italia durante questa metà di luglio, facendo sperimentare ai cittadini una vera e propria “estate di fuoco”. Tuttavia, si prevede un cambiamento nel meteo nei prossimi giorni, con un abbassamento delle temperature che inizierà dal Nord Italia per poi diffondersi gradualmente nel resto del paese.

Dopo le temperature record che hanno raggiunto picchi di 45 gradi in Sardegna, finalmente arriva un po’ di sollievo. Secondo le previsioni meteorologiche, l’area atlantica interverrà con una spinta fresca, portando a un calo delle temperature e rendendo agosto più fresco rispetto a quanto abbiamo sperimentato fino ad ora.

Tuttavia, dobbiamo essere pazienti poiché questo cambiamento potrebbe avvenire solo a partire dal 26 – 27 luglio e si protrarrà nella prima settimana di agosto. L’area atlantica si scontrerà con le correnti calde sahariane, e questo potrebbe portare a violenti temporali in alcune regioni italiane.

Ma come sempre, le previsioni del meteo sono soggette a variazioni e incertezze. Quest’anno, in particolare, è stato difficile stabilire una linea fissa riguardo al clima, con eventi meteorologici estremi che sembrano sempre più imprevedibili. Quindi, non è da escludere che anche durante il mese di agosto ci saranno altre ondate di calore.

La settimana dal 24 al 30 luglio

Per quanto riguarda la settimana dal 24 al 30 luglio, si prevede che la pressione africana si ritiri, lasciando spazio a correnti più fresche. Ciò porterà a temperature leggermente al di sotto della media nel Centro-Nord e Centro Italia, ma con una netta differenza rispetto al Sud, che rimarrà ancora coinvolto nel caldo.

Per quanto riguarda le precipitazioni, queste saranno nella media nel settentrione mentre sotto la media sulle regioni centromeridionali: insomma, la penisola potrebbe essere ancora divisa in alcuni momenti dell’estate. Guardando alla prima settimana di agosto, poi, il trend altalenante sembra destinato a continuare.

La prima settimana di agosto: come sarà il meteo

Dal 1 al 6 agosto, le temperature e le precipitazioni dovrebbero mantenersi nella media stagionale, con un leggero deficit di piogge al Sud. Ci saranno giorni di instabilità ma anche gli inizi di agosto in linea generale, almeno al Centro – Nord tutto dovrebbe rientrare nella media.

In sintesi, possiamo aspettarci un’attenuazione del caldo nei prossimi giorni con un agosto che si preannuncia più fresco rispetto al mese di luglio. Tuttavia, dobbiamo rimanere vigili poiché la situazione potrebbe cambiare inaspettatamente. Indossare ancora l’armamentario estivo, ma tenere a portata di mano un ombrello per affrontare eventuali temporali, potrebbe essere una scelta saggia per affrontare questo periodo altalenante del meteo italiano.