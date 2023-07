News Scopri i lati oscuri del tuo carattere: hai visto prima la ragazza o il volto? | Test visivo Di Camilla Conti - 13

La tua personalità ha dei lati oscuri, questo test li svela completamente, potresti scoprire qualcosa che non sapevi.

Questo semplice ma efficace test va fatto sulla velocità e la tua risposta deve essere sincera, che cosa hai notato per primo nella foto, la la razza o un volto? Se sarai sincero potresti scopre qualcosa su ti te che forse non ti saresti mai aspettato.

In diverse occasioni vi sarà capitato di trovare su internet o sui social diversi test sulla personalità o capaci di stimolare il vostro intelletto. Questi sono davvero ottimi per mettere alla prova il vostro cervello e in alcune occasioni scoprire cose davvero interessanti sulla vostra personalità.

In più occasioni questi strumenti vengono usati anche a livello neurologico per capire e lavorare su alcuni tratti del nostro carattere che per le cause più disparate abbiamo trascurato nel corso della nostra vita creandoci dei possibili problemi.

Proprio questo test fa al caso appena citato, perché permette di capire, individuare e, perché no, magari lavorare su aspetti molto personali testando il nostro cervello analizzandone le sue capacità cognitive, si tratta, infatti, proprio di un test della personalità.

L’importanza di mettersi alla prova e allenare il cervello

Mettere alla prova le proprie capacità non deve essere presa come una sfida, ma come un esercizio stimolante per il cervello, in alcuni casi ci sono risposte giuste o sbagliate, in alti invece questo fattore non conta, ma è necessario essere onesti, prima di tutto con se stessi, ed è proprio questo il caso.

Allenare il cervello non è assolutamente da sottovalutare, infatti, come ci teniamo a tenerci in forma fisicamente, dobbiamo considerare che lo stesso vale per le nostre percezioni neurali, che se non stimolate, tendono a ‘spegnersi’, quindi non perdere tempo e mettiti subito in gioco con questo test.

Cosa vedi istintivamente: una ragazza o un viso? Le risposte

Se il tuo colpo d’occhio appena hai visto l’immagine ti ha mostrato una ragazza questo significa che la tua personalità è espansiva, positiva, pronta a fare nuove conoscenze. Sei una persona estremamente intelligente a cui non mancano arguzia e simpatia. Il tuo motto è vivere il qui e oggi, in diversi casi hai capito di avere questo dono, in altri forse lo hai percepito ma ancora non gli hai dato il giusto spazio. Per capire se è così ecco un piccolo indizio: in generale non sei particolarmente a tuo agio con le persone che ti contraddicono. Questo ti ha portato in diversi casi a esporti più del dovuto in nome della verità e a metterti in situazioni non semplici.

Se invece hai visto il volto come prima immagine allora sei decisamente una persona molto attenta alle piccole cose e i dettagli perché attratto dal mondo che ti circonda, sei un osservatore e questo in alcune occasioni ti ha portato a rimanere in disparte e non aprirti immediatamente con chi incontri, tieni segreti i tuoi più grandi pregi per farne dono solo a persone mirate a cui puoi dare la massima fiducia e queste persone sono pochissimi eletti. Molti ti avranno detti che sei inaccessibile, ma non è un difetto, più che altro preferisci mantenere un profilo basso con chi non conosci. Hai la capacità di essere molto costante e perseguire i tuoi obiettivi finché non li hai raggiunti. Se ti sei rispecchiato in queste caratteristiche allora mettiti alla prova con altri test per scoprire sempre di più di te stesso.