News Kate Middleton: imbarazzo davanti al Paese, debiti per 1,4 milioni di sterline | Situazione disastrosa Di Luna Vespri - 15

La principessa del Galles sta riscontrando problemi con la sua famiglia per alcune questioni che stanno facendo sfigurare la donna.

Non una novità per Kate Middleton essere al centro dell’attenzione pubblica, anche se questa situazione in particolare ingloba tutta la sua famiglia, ma in maniera totalmente negativa, soprattutto per la sua reputazione.

La principessa del Galles, da molti anni ormai, ha costruito la sua splendida famiglia insieme a suo marito, il principe William e i suoi amati figli, con cui vive serenamente nella residenza dei Windsor.

Sempre impeccabile ed elegante, sia nel pubblico che nel privato, per nessuna ragione da Kate Middleton ci si sarebbe mai aspettati un comportamento simile, soprattutto nei confronti della sua famiglia di sangue.

La donna non è riuscita a trattenere il grandissimo imbarazzo provato verso ciò che è accaduto ai suoi genitori, attirando, così, l’attenzione di tutti i tabloid inglesi e di quelli internazionali.

Cosa è successo a Kate Middleton e alla sua famiglia

La moglie del principe William è stata infatti, messa di fronte a diverse difficoltà da parte della sua famiglia, che ha dovuto vedere la propria azienda di addobbi e articoli per feste Party Pieces, a James Sinclair, CEO di Partyman, società già proprietaria di altre realtà legate proprio al mondo dell’intrattenimento. Il motivo è da rinvenire nel fallimento di tale azienda, che ha comportato una serie di debiti verso i suoi fornitori, e non si tratta di piccole cifre!

A svelarlo è stato il Daily Mail, che ha pubblicato tutti i tabulati che riportano tali cifre. Una situazione davvero complicata e da non credere, anche se abbastanza frequente data la generale crisi economica, se si considera che tra i debiti accumulati negli anni da parte dei genitori della principessa, la cifra più alta, che riguarda i prestiti non garantiti, ammonta a 1,4 milioni di sterline. Dopo il lockdown l’andamento positivo dell’azienda è radicalmente cambiato, e Kate sembra essere sconvolta dalla notizia.

La reazione della principessa del Galles

L’intoccabile della famiglia reale inglese, Kate Middleton, è nota per le sue maniere regali e il suo atteggiamento sempre opportuno in ogni occasione. Tuttavia, questa volta, la principessa del Galles non ha potuto fare a meno che provare e manifestare un forte imbarazzo.

Kate Middleton non si è lasciata andare, tuttavia, a nessuna dichiarazione riguardo l’accaduto, e ha mantenuto un certo riserbo. Nonostante ciò, proprio per la sua posizione a corte, il sentimento di imbarazzo provato dalla principessa non è passato inosservato.