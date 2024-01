Canone Rai 2024, primo elenco di chi non pagherà più: controlla se ci sei | Esclusione totale

Nel 2024 arrivano i primi elenchi delle persone che non dovranno più pagare il canone Rai, controlla se ne fai parte.

Il canone Rai è quella tassa che non solo, come tutte le tasse, è odiata e maledetta dagli italiani, ma è anche considerata una delle più ingiuste. I meccanismi dietro questa imposta ed i vari cambi di nome durante il corso degli anni hanno però reso il canone anche una tassa poco chiara e di cui molti cittadini non sanno molto.

Comunemente chiamato canone Rai, ovvero un’imposta pagata per ottenere il servizio pubblico nazionale della Rai, il vero nome è “canone televisivo” ed è la tassa per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. In fondo, quelli che la chiamano “tassa di possesso” non sbagliano.

Col susseguirsi dei decenni sono stati tanti gli italiani che si astenevano dal pagare il canone, in quanto una tassa obbligatoria per la ricezione di programmi che non necessariamente guardiamo viene considerata scorretta da tanti. Ma è dal 2016, con l’entrata della tassa nella bolletta energetica, l’evasione del canone è stata azzerata.

Questo significa che ora il servizio potrebbe gradualmente scendere di prezzo in quanto ci sono più entrate, perché tutti pagano il canone. O meglio, quasi tutti; nessun evasore, ma solo una lunga lista di esenzioni della quale potresti far parte. Se non vuoi pagare il canone nel 2024, devi sbrigarti a seguire la procedura.

Come non pagare il canone Rai

Le esenzioni dal pagamento del canone non sono automatiche. Questo significa che potresti avere tutti i requisiti atti a non pagare ma, in assenza di una tua domanda, la tassa ti verrà comunque addebitata. Sta quindi al singolo cittadino accertarsi di rientrare nella lista di esentati e procedere con la richiesta.

Per presentare la domanda di esenzione ci sono due metodi. Puoi farla autonomamente e presentarla alla Agenzia delle Entrate attraverso l’apposita sezione del sito, posta elettronica certificata o in forma cartacea; oppure puoi affidarti ad intermediari abilitati come dei patronati.

Chi non pagherà il canone Rai

Sono tre le categorie che sono esenti dal pagamento del canone Rai. La prima riguarda il personale diplomatico; la seconda il personale militare – entrambi necessariamente di stanza in Italia. Ma la terza categoria è quella più delicata e riguarda tutti gli over 75 con un reddito annuale inferiore agli 8 mila euro e che non siano conviventi di persone con un reddito a proprio nome.

L’esenzione si rivolge dunque agli anziani meno più in difficoltà e vuole agevolare la loro quotidianità permettendo di risparmiare sul canone. La legge 104 o la residenza presso una RSA non valgono come esenzione se si è in possesso presso la propria abitazione di un apparecchio per radioaudizioni ed un contratto della luce di tipo domestico.