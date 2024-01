Gina Lollobrigida, 9 milioni spariti e un ‘testimone chiave’: la resa dei conti | Aperte le indagini

Il caso dei 9 milioni spariti di Gina Lollobrigida sembra non avere tregua, il testimone chiave potrebbe dover parlare.

Tra poco più di un mese sarà già un anno che Gina Lollobrigida è scomparsa e con lei una grande parte del cinema italiano dell’epoca. Poco dopo la sua morte, sono iniziate numerose indagini riguardo alle persone che le sono state accanto negli ultimi momenti di vita, alla cospicua eredità lasciata dalla donna e a chi dovesse andare.

Andrea Piazzolla è un nome che si sente quasi sempre quando si parla di Gina Lollobrigida. Un uomo tuttofare che è stato accanto all’attrice fino al suo ultimo giorno di vita. La donna lo presentava come una persona buona e disponibile e ha affermato di considerarlo come un figlio. Tuttavia, pare proprio che la Lollobrigida era l’unica a difendere Piazzolla.

Lo stesso Andrea ha dichiarato di essere stato l’unico a prendersi cura di Gina, amandola e agendo per suo interesse. Ma non tutti la pensano come lui e l’attrice. Infatti, praticamente tutti quelli che sono stati interpellati in merito alla questione dell’eredità e del patrimonio lasciato dalla Lollobrigida accusano Piazzolla di aver raggirato la donna.

Di recente ci sono stati degli sviluppi in merito alla faccenda. Andrea Piazzolla è stato processato tre volte per via della presunta soggiogazione dell’attrice e ci sono vari testimoni che affermano la presunta natura infima dell’uomo. Uno dei tre processi è terminato da poco, condannandolo a tre anni di carcere per essersi approfittato di una signora vulnerabile con il passare degli anni.

Andrea Piazzolla: un uomo dal torbido passato

Un altro processo è stato intentato da una donna, Sara Urriera. Quest’ultima ha confessato di aver avuto una relazione con Piazzolla, ma che si fosse interrotta bruscamente non appena l’uomo avrebbe scoperto che la donna era rimasta incinta. Il tutto risale a circa quindici anni fa. Sara ha affermato che Andrea l’ha abbandonata quando ha conosciuto Gina.

La Urriera gli ha intentato causa per farsi aiutare economicamente nella crescita del loro figlio, ma Piazzolla ha sempre sostenuto di non avere abbastanza soldi (nonostante fosse stato avvistato più volte in auto lussuose). Alcune indiscrezioni affermano che Piazzolla avrebbe fatto sparire un tesoro da 9 milioni di euro e adesso si sta cercando di trovare la verità in merito.

L’ultima testimonianza chiave

Un altro processo è stato intentato contro Andrea Piazzolla dall’ex marito di Gina Lollobrigida, Francisco Javier Rigau Rafols. L’uomo ha affermato che la famiglia di Piazzolla sarebbe specialista nella tecnica della persuasione e che il padre e la madre di Andrea si sarebbero organizzati per isolare Gina ed accaparrarsi tutto il suo patrimonio. Con queste dichiarazioni è iniziato il processo di diffamazione contro Piazzolla.

Anche l’ex avvocato civilista di Gina Lollobrigida ha affermato che l’attrice le avrebbe detto di non voler andare sempre a pranzo a casa della madre di Piazzolla. Insomma, molte dichiarazioni, la maggior parte contro Andrea Piazzolla, e ancora molte lacune da colmare. È ancora aperta la procedura testamentaria, per quanto riguarda l’eredità, per capire chi avrà la meglio tra Piazzolla e il figlio dell’attrice, Milko Skofic.