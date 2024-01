RC auto, da questa data scattano gli aumenti folli: italiani vendono l’auto | Non possono più pagare

Con il nuovo anno arrivano gli aumenti per l’RC Auto e molti italiani dovranno dire addio alla propria auto.

L’anno sta per volgere al termine e, come di tradizione, si spera sempre che il prossimo sia migliore dell’ultimo. Questo 2023 non è stato per niente facile da affrontare, soprattutto dal punto di vista economico. L’inflazione ha colpito ogni singolo aspetto delle nostre vite, dai generi alimentari alle medicine, dalle bollette della casa alle necessità per continuare ad usare il proprio mezzo di trasporto.

Oltre ad aver visto come i prezzi siano aumentati a dismisura su ogni elemento reperibile, adesso un altro aumento ha fatto andare di traverso il cenone della Vigilia di Natale a molti italiani. Si tratta di una lievitazione dei costi riguardanti il mondo dei veicoli e, più in particolare, delle polizze assicurative delle auto.

L’assicurazione è uno di quei documenti che dobbiamo necessariamente possedere se vogliamo guidare il nostro veicolo in piena regola e legalità. Il fatto che sia sempre stata costosa non ha impedito un suo aumento spropositato, lasciando molti italiani appiedati. Questo perché il costo eccessivo dell’RC Auto ha costretto molte persone a rinunciare alla loro vettura perché troppo cara.

Non potendo più ottemperare alle continue spese in aumento, molti guidatori hanno dovuto puntare sui mezzi di trasporto pubblici piuttosto che al loro privato. Quindi, pare proprio che anche l’anno che verrà non sarà roseo, almeno da un punto di vista economico. Certamente si spera sempre che, invece, la situazioni migliori ma le premesse non danno molta fiducia.

Un aumento che allarma chiunque

Questa nuova decisione di far lievitare i già alti prezzi delle RC Auto sta facendo preoccupare tutti, perfino Carlo Rienzi, il presidente della Codacons, ammette che si tratta di un problema che non va assolutamente ignorato. Con lui concorda anche l’Associazione Diritti Utenti e Consumatori e l’Associazione Italiana Periti ed Estimatori Danni ha dichiarato che l’idea di perizia è stata scombussolata.

Questo ha fatto sì che le tasse delle polizze assicurative aumentassero vertiginosamente. I costi delle assicurazioni che ci sono adesso non si registravano dall’ottobre 2019 e Massimo Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, afferma che questo aumento così selvaggio delle RC Auto è latamente ingiustificato.

Quando parte la mazzata clamorosa delle RCA

Per tirare le somme, quindi, le famiglie italiane dovranno fare i conti non solo con i relativi aumenti che già li stanno affliggendo da diversi mesi in materia di alimentazione, medicine e bollette di casa, ma anche con l’aumento delle assicurazioni delle proprie vetture. Se non potranno affrontare tale spesa, saranno costretti a rinunciare alla loro auto.

Un destino infausto e spregevole che obbliga chi ha fatto diversi sacrifici per prendersi la macchina a doverla abbandonare per sempre. Gli aumenti relativi alle polizze assicurateve delle auto dovrebbero vedere la luce ad inizio 2024, giusto per augurare un felice anno nuovo a tutti noi.