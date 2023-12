Assicurazione auto, devi chiedere il rimborso per il lockdown: passata la legge | Richieste entro il…

Eravamo impegnati a gestire una pandemia mondiale, ma le nostre auto sono state ferme e adesso puoi chiedere il rimborso.

In momenti di forte crisi e paura per la propria incolumità, oggetti di cui crediamo non poter fare a meno cadono nel dimenticatoio. Soltanto quando il periodo di forte disagio, paura e restrizioni finisce, allora il nostro cervello ritorna a focalizzarsi su cose che reputiamo essere importanti ma che, in verità, lo sono relativamente.

Si tratta del periodo della pandemia dovuta al covid, seguito al periodo di lockdown, e all’inutilizzo delle nostre vetture. Durante quell’evento che ha messo in ginocchio l’intero pianeta, il pensiero che non stavamo usando la nostra macchina non era nemmeno nella TOP 100 della classifica delle nostre preoccupazioni.

A quel tempo, pensavamo soltanto a salvaguardarci dal virus e a pregare per le persone che hanno perso la vita a causa sua. Per fortuna, quel pezzo di storia della nostra vita è passato (anche se ci ha segnati per sempre nel profondo) ed abbiamo ricominciato a preoccuparci per cose relativamente importanti come, ad esempio, la nostra auto.

Per la maggior parte dei guidatori, il veicolo è un luogo sacro, dove potersi rilassare dopo una giornata di lavoro e prima di rientrare nelle proprie case. La macchina è considerata come una seconda dimora (se non la prima) ma, purtroppo, ha anche dei costi per nulla indifferenti che si devono affrontare per poter circolare legalmente.

La tassa più odiata

La spesa della vettura meno amata dagli italiani è l’assicurazione auto. RCA è un contratto assicurativo che tutela il proprietario di un mezzo dai pericoli che possono derivare dalla circolazione su strada. Per cui si tratta di una spesa importante ed utile anche se, molte volte, è anche molto onerosa.

Durante il periodo del lockdown dovuto alla pandemia non abbiamo avuto possibilità di uscire di casa e, quindi, chiunque abbia un’auto sa bene che non l’ha toccata per diverso tempo. Durante il primo lockdown, le macchine sono rimaste ferme per ben 50 giorni ma i proprietari hanno comunque continuato a pagare l’assicurazione.

Rimborso RCA a causa del lockdown

I soldi spesi per pagare una tassa di un veicolo che è rimasto inutilizzato per quasi due mesi dovrebbero essere rimborsati. Desiderio espresso anche dalle persone che hanno speso dei soldi che potevano risparmiare. Alcune RC Auto permettono di sospendere il pagamento in base alle proprie necessità, ma molte non lo consentono.

La questione del rimborso spese RCA causa lockdown è ormai decisa dal Governo, anche se ancora non hanno prefissato il modus operandi e le date entro le quali fare richiesta. Tuttavia, la somma che dovrebbero rimborsare ad ognuno è pari a circa 50/70 euro e potrebbe essere erogata non necessariamente sottoforma di denaro, ma anche tramite l’allungamento della durata delle polizze.