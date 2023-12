Autovelox, svelato il trucco per capire se sono attivi: così è impossibile prendere la multa | Gabbato il sistema

Gli autovelox non sono sempre in funzione e c’è un trucchetto per capire quando sono attivi e quando invece non lo sono, ecco come.

Il Codice della Strada è molto più di un insieme di regole e segnali. È il tessuto connettivo che mantiene sicure le nostre strade, proteggendo la vita e la salute di chiunque le percorra. Rispettarlo non è solo un obbligo legale, ma una responsabilità morale che ogni guidatore dovrebbe assumersi.

La sicurezza stradale è una priorità assoluta. Ogni azione o scelta compiuta al volante ha un impatto, diretto o indiretto, sulla vita degli altri. Il rispetto delle regole è la base per prevenire incidenti, preservare vite umane e garantire una circolazione armoniosa.

Sfrecciare oltre i limiti di velocità, ignorare segnali stradali o mettere in pericolo gli altri utenti della strada rappresenta una decisione irresponsabile e pericolosa. Le regole sono progettate per proteggere tutti, inclusi coloro che le violano.

Gli autovelox sono uno strumento cruciale per il rispetto delle regole stradali. Tuttavia, non sono costantemente in funzione. Questo non significa che possiamo permetterci di infrangere il Codice della Strada solo quando pensiamo di non essere controllati, ma c’è un trucco per capire se sono attivi.

Autovelox arancioni: deterrente visibile o trucco efficace?

Gli autovelox arancioni, noti anche come Velo Ok, sono divenuti un’aggiunta comune sulle strade urbane ed extraurbane, generando spesso confusione e speculazioni sul loro effettivo funzionamento. Sebbene molti possano percepirli come semplici dispositivi dissuasori, la realtà svela una tecnologia più sofisticata di quanto si pensi.

Molte voci suggeriscono che questi dispositivi siano “fake”, finti autovelox senza la capacità di rilevare la velocità dei veicoli. Tuttavia, si tratta di un equivoco: gli autovelox arancioni non solo monitorano la velocità, ma sono in grado di identificare le targhe dei veicoli, registrare l’ora del passaggio e il tempo impiegato per attraversare una specifica tratta stradale.

Tecnologia deterrente e di controllo

La caratteristica arancione degli autovelox non è solo un elemento estetico, ma agisce come un deterrente visibile che spinge gli automobilisti a rallentare istintivamente. La visibilità aumentata contribuisce al loro effetto deterrente, costringendo i conducenti a rientrare nei limiti di velocità imposti dalla strada. La capacità di questi dispositivi di rilevare non solo la velocità ma anche l’identità dei veicoli contribuisce alla loro efficacia nel far rispettare le regole stradali.

Il passaggio tra due sensori consente di calcolare la velocità media, fornendo dati cruciali per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti. Dunque, l’attenzione e la prudenza rimangono fondamentali: la migliore precauzione rimane sempre il rispetto rigoroso dei limiti di velocità.