Gina Lollobrigida salta fuori il patrimonio nascosto a Panama | Un grosso segreto

Il patrimonio tenuto segreto dall’attrice potrebbe rivelarsi davvero copioso: a quanto ammonta?

La celebre attrice italiana Gina Lollobrigida nascondeva un patrimonio a Panama, il quale, da quanto svelato da un’inchiesta, ammonterebbe a cifre davvero molto elevate.

Esiste, dunque, un patrimonio nascosto a Panama proprio dell’attrice, una delle più amate dal pubblico italiano, che è venuta a mancare di recente, provocando un vuoto nel mondo del cinema.

Gina Lollobrigida ci ha lasciati lo scorso 16 gennaio, così, la questione dell’eredità, divisa tra il figlio Milko Skofic e il suo assistente storico Andrea Piazzola, è tornata a galla recentemente per l’esistenza di un “tesoro nascosto” dell’attrice.

Infatti, la questione che sembrava ormai archiviata, è stata recentemente rimessa in ballo proprio per questa notizia stravolgente. Ciò è emerso dall’inchiesta condotta da L’Espresso riguardo i Panama Papers, diffusi dall’ICIJ (Consorsio internazionale dei giornalisti investigativi).

Quanto vale il patrimonio di Gina Lollobrigida

Dall’inchiesta condotta dal settimanale, è venuta fuori una tesoreria offshore a Panama, risalente al marzo del 2014: la Bewick International Inc, tuttora vigente. Non si conoscono gli azionisti, ma si sa chi è chi detiene il mandato per gestire la società: ed è proprio Gina Lollobrigida. Così all’attrice era stata concessa l’autorizzazione per l’apertura di un conto presso la banca Safra nel Principato di Monaco, ottenendo così pieni poteri per la gestione di tutti i fondi. Dal Principato di Monaco, risultano mancanti 3,9 milioni di euro che l’attrice aveva ricavato grazie alla vendita dei suoi gioielli in un’asta a Londra.

Da quanto risulta in base alle parole dell’avvocato del figlio dell’attrice, Gentiloni Silveri i soldi in questione sono stati depositati in banca a Montecarlo, e successivamente trasferiti, precisamente il 28 luglio 2013, in un paradiso fiscale “ma le autorità monegasche” afferma “nelle risposte alle rogatorie inviate dai giudici italiani, non hanno comunicato il nome della società beneficiaria”. Così, la data del trasferimento corrisponde a pochi mesi precedenti la nascita della Bewick International Inc a Panama dunque, i soldi si troverebbero proprio lì. Come riferito dall’avvocato al settimanale, dagli atti risulta una società in un paradiso offshore, ma di cui non si conosce il nome. Inoltre, il suo capitale sarebbe “rappresentato da 200 azioni che a tutt’oggi non sono nell’inventario dell’eredità: da anni si ignora chi le detenga”.

Gina Lollobrigida: l’eredità nascosta

Già per quanto riguarda l’eredità lasciata dall’attrice – che secondo la ricostruzione di Fanpage sarebbe di circa 10 milioni di euro – erano sorti dei problemi, in quanto la divisione a metà prevista dal suo testamento, tra il figlio e il suo assistente, avrebbe scatenato la reazione di Milko.

Il figlio dell’attrice avrebbe così rivolto delle accuse all’assistente Andrea Piazzolla per aver condizionato e manipolato la donna al fine di ricevere l’eredità. A difenderlo, il suo avvocato aveva affermato come l’uomo sia stato l’unico accanto all’attrice negli ultimi anni, “Era per lei il figlio che avrebbe voluto”. Inoltre, Piazzolla ha dichiarato di voler utilizzare parte dei soldi per realizzare le ultime volontà della donna: divulgare le sue opere d’arte, e aiutare i bambini in Africa. L’assistente ha continuato aggiungendo che era risaputo il fatto che la Lollobrigida non volesse lasciare nulla a suo figlio, invitandolo a fare anche lui le ultime volontà della madre.