In pensione a 61 anni, nel 2024 arriva la svolta: questo documento lo permette | Controlla adesso

Uno spiraglio di luce per tutti quelli che avevano perso le speranze, con il 2024 si potrà andare in pensione a 61 anni.

L’angoscia di poter andare in pensione solo in età avanzata tormenta gli italiani da moltissimo tempo. Soprattutto i più giovani, quando iniziano a lavorare e quindi a versare i contributi, si domandano quanti anni hanno davanti a sé.

L’incertezza di non sapere per quanto tempo bisogna lavorare angoscia le persone e le rende meno produttive. Da anni, ormai, nel nostro paese sembravamo aver perso le speranze: c’è chi parlava della pensione a 70 anni, chi addirittura a 75.

Insomma, tutto faceva pensare che il cammino per i giovani sarebbe stato più lungo e tormentoso rispetto al passato. Oggi, però, è arrivata una novità che cambierebbe le carte in tavola, rasserenando numerose persone.

Una manovra inaspettata agevola l’accesso alla pensione già a 61 anni, un’età davvero impensabile finora. Questo ha restituito speranza agli italiani e la possibilità di godersi una spensierata vecchiaia.

Cos’è la quota 97,6

Nel 2024 la nuova legge permetterà di entrare in pensione a 61 anni di età, riducendo di gran lunga gli anni di lavoro. Si rivolge a soggetti con caratteristiche specifiche, che appartengono a un grande bacino di persone. Prima di ogni altra cosa, per accedere a questo piano pensionistico è necessario aver versato 35 anni di contributi. Si tratta della quota 97,6 e permette di accedere alla pensione già a 61 anni.

Potranno accedere a questa finestra pensionistica messa a disposizione del Governo solo coloro che hanno svolto lavori cosiddetti “gravosi” e “usuranti”: parliamo di operai edili, operatori sociosanitari, autisti di mezzi pesanti e così via. Insomma, tutte quelle persone che hanno versato contributi per 35 svolgendo un lavoro affaticante soprattutto fisicamente.

Come fare domanda

Oltre a questa manovra, per le donne invalide, caregiver e disoccupate resterà la possibilità di entrare in pensione anticipata, ma ci saranno requisiti più stringenti: il richiedente deve avere 59 anni con due figli, oppure 60 anni di età con un figlio, 61 anni se non ha figli. Inoltre, anche in questo caso è necessario aver versato 35 anni di contributi.

Per accedere alla pensione anticipata bisogna affrettarsi: se avete i requisiti sopra elencati, allora presentate la vostra domanda entro il 1° maggio dell’anno precedente al vostro pensionamento. Dal 2024 sarà possibile lasciarsi alle spalle l’angosciante tema pensionistico e godersi in serenità la seconda parte della propria vita.