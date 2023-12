“Più sicuro andarsene dall’Italia”, per i Ferragnez situazione nera: arrivano le minacce

La situazione sta sfuggendo di mano, Chiara e Federico sono totalmente sotto attacco mediatico e non solo, addirittura andare via dall’Italia.

L’autorità antitrust ha comminato una sanzione nei confronti dell’influencer e della casa dolciaria per la loro strategia di promozione legata al Pink Christmas, il pandoro natalizio del 2022 associato all’ospedale Regina Margherita di Torino.

La campagna pubblicitaria faceva presagire che l’acquisto del pandoro avrebbe contribuito alla raccolta fondi per la ricerca sull’osteosarcoma e il sarcoma di Ewing, sostenendo l’acquisto di un nuovo dispositivo medico. In realtà, i fondi necessari erano stati già assegnati in precedenza.

Dopo il grande scalpore suscitato dalla multa di un milione di euro, Chiara Ferragni ha presentato delle scuse attraverso un video su Instagram, innescando ulteriori controversie. Ora però, sembra che la situazione stia sfuggendo davvero di mano e per i Ferragnez sembra che l’unica soluzione sia proprio un cambio drastico delle proprie vite, fuori dall’Italia, da quanto è trapelato.

Già non erano mancate poi altre minacce che hanno colpito la famiglia, come quella di morte al figlio Leone, per cui Fedez ha deciso di prendere provvedimenti legali. Tuttavia la situazione è arrivata a toccare apici che hanno spinto i due in una posizione davvero difficile.

Scandalo pandoro Pink Christmas: la critica di Naike Rivelli

La voce è trapelata soprattutto dopo un video pubblicato su instagram da Naike Rivelli, figlia della celebre attrice Ornella Muti, in cui si scaglia contro l’intero panorama giornalistico italiano, lanciando accuse pesanti nei confronti di giornalisti e testate nazionali. Il bersaglio principale delle sue critiche è la recente manovra Pandoro Pink Christmas, oggetto di lodi e promozione unanime da parte dei media nazionali. “Caro Fedez, in Italia non ci sono più giornalisti e giornali che fanno il loro lavoro,” afferma Rivelli, denunciando una presunta carenza di professionalità e etica nell’approccio della stampa italiana.

La sua critica si concentra sull’apparente mancanza di approfondimento da parte dei giornalisti riguardo alla manovra benefica, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull’effettivo impatto positivo dell’iniziativa. Rivelli rimarca la figura di Selvaggia Lucarelli, definita come l’unica a svolgere il suo ruolo di giornalista in maniera adeguata, meritando quindi un plauso per il suo impegno. La mancanza di indagine approfondita da parte dei media su possibili aspetti negativi della iniziativa benefica viene denunciata come evidenza della predominante superficialità nel panorama giornalistico nazionale. Rivelli si rivolge direttamente a Fedez, Chiara Ferragni e agli altri giornalisti, esortandoli a vergognarsi per aver contribuito, secondo lei, a questo clima superficiale.

Ferragnez via dall’Italia

Il post di Naike ha trovato così l’appoggio in molti follower, i quali hanno commentato esponendo la propria opinione anche, e soprattutto come avviene in questi casi in maniera abbastanza cruda. In particolare qualcuno si lascia andare a frasi poco carine come “Penso sia meglio e più sicuro per i Ferragnez andarsene dall’Italia”, suggerendo un probabile fallimento, anche imminente.

Così tra commenti di odio e di appoggio per la coppia, la questione sembra aver sollevato un polverone che non aveva mai intaccato i Ferragnez prima. Resta da vedere come si svilupperà la questione, e se davvero per i due converrà cambiare aria.