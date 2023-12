Alessandra Celentano, sommersa dai fischi dopo la decisione: Amici traballa | Li ha tutti contro

Dopo alcune decisioni prese della Professoressa Celentano scoppia il putiferio e viene sommersa dai fischi.

Nella scorsa settimana ad Amici, non sono mancate polemiche e reazioni a seguito delle decisioni della Professoressa Celentano. Le recenti eliminazioni hanno scatenato un putiferio in studio, con una reazione senza precedenti da parte del pubblico e degli stessi concorrenti.

Nomi attesi e talentuosi si sono ritrovati improvvisamente al centro della sfida, mentre alcuni favoriti sono stati sorprendentemente messi in discussione. La tensione è salita quando la Professoressa Celentano ha preso decisioni discutibili durante le prove, suscitando fischi e proteste. Le ultime sfide hanno portato alla luce un mix di talento e controversie, mettendo in discussione il ruolo e l’autorità della giuria.

Il confronto acceso è iniziato quando la celebre giudice ha espresso giudizi fortemente critici nei confronti di alcuni concorrenti, suscitando sconcerto tra i presenti in studio e i telespettatori. La sua visione rigida e puntigliosa ha diviso il pubblico, portando alcuni a sostenere la sua attenzione per la perfezione e altri a criticare la mancanza di compassione nei confronti dei giovani talenti.

Nelle ultime puntate non sono mancate le sfide, ma nessuno è stato eliminato. Lil Jolie, sfidante su decisione di Rudy Zerbi per aver ottenuto l’ultimo posto nella precedente competizione, ha trionfato. Un nuovo allievo, il cantante Malia, è entrato a far parte della scuola. Sarah, classificatasi ultima nella gara di canto, ha restituito la propria maglia.

La reazione del pubblico e dei concorrenti

Lo studio è diventato un campo di battaglia emotivo, con concorrenti visibilmente scioccati e frustrati per le scelte della giuria. I fischi e i cori di disapprovazione hanno accompagnato le parole della Professoressa Celentano, evidenziando un divario tra l’approccio tradizionale e il desiderio del pubblico di vedere una valutazione più aperta e inclusiva.

Le reazioni sui social media non si sono fatte attendere, con migliaia di fan che hanno espresso delusione e rabbia verso le decisioni della giuria. Commenti di protesta hanno invaso le piattaforme online, mentre petizioni per “salvare” i concorrenti a rischio eliminazione hanno raccolto un’adesione significativa.

La Celentano fa vedere passi impossibili all’allievo

Sappiamo che la Celentano è sempre stata al centro della polemica, infatti, in un recente video pubblicato sulla piattaforma Instagram, appare una giovane maestra Celentano dalla chioma riccia e folta, in una delle vecchissime puntate di Amici, in cui è intenta a mostrare a un allievo quali passi dovrà eseguire, ordinandogli un numero di ripetizioni davvero molto esigente.

Come al solito la maestra, forte e sicura della sua sapienza, non si lascia intimorire dalle critiche e dai fischi del pubblico, che si espone in difesa del ragazzo. Ma in questo caso possiamo solo rispondere come farebbe lei: il mondo della danza sa.