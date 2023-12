Amici 23, arriva lo stop definitivo da Mediaset: questi gli ultimi appuntamenti

Mediaset ha preso una decisione sul talent Amici, ci sarà a breve lo stop ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi.

Amici è una delle trasmissioni più seguite di Mediaset e non solo. Milioni di telespettatori italiani seguono con ansia le puntate per fare il tifo per i loro beniamini e vederli diventare sempre più bravi.

È impossibile guardare il programma e non prendere in simpatia quei ragazzi pieni di speranza e di voglia di imparare, con un sogno che vogliono coltivare con tutte le loro forze.

Non mancano le discussioni tra alunni, ma anche tra alunni e insegnanti e tra gli stessi maestri: difficile essere sempre d’accordo quando si ha a che fare con tutto quel talento, e non è sempre facile prendere una decisione che impatterà sul futuro dei giovani.

Purtroppo questo turbinio di emozioni presto finirà: i fan di Amici dovranno salutare il programma, ormai la scelta di Mediaset è definitiva. Godetevi le ultime puntate perché poi ve ne pentirete amaramente.

Il talent show più amato

Amici di Maria De Filippi o semplicemente Amici va in onda ormai da più di 10 anni, precisamente dal 2001. I fedelissimi del programma sanno bene che la competizione viene divisa in due fasi: la prima, mandata in onda in day-time e pomeridiano, funge da “scrematura” dei ragazzi, con quelli considerati più talentuosi che approderanno poi al serale, dove si sfideranno senza esclusione di colpi.

Tra i venti giovani che si sfidano a colpi di canto e danza, soltanto uno trionferà alla fine. Il programma non ha mai perso il suo smalto, ma a quanto pare le ultime comunicazioni di Mediaset parlano di uno stop, e hanno lasciato molto scossi i fan del talent. Ora tutti si chiedono quando andranno in onda le ultime puntate.

Stop ad Amici: gli ultimi appuntamenti

Segnatevi bene queste date perché saranno gli ultimi appuntamenti con il programma di Maria De Filippi, almeno per un po’. La prossima domenica, il 17 dicembre, saluteremo le puntate pomeridiane del talent show. Il 22 dicembre, invece, ci sarà l’ultima puntata del daytime. Il motivo è semplice: anche alunni e insegnanti hanno diritto a un bel periodo di riposo sotto le feste, per ritrovarsi con la famiglia, riprendere le forze e tornare più carichi e motivati di prima.

Le puntate ricominceranno l’8 gennaio, subito dopo le festività. A partire dal nuovo anno ricominceranno le sfide, sempre più durre, anche perché ci si avvicinerà sempre di più all’inizio del serale, la fase ovviamente più ambita. Al momento l’ultima puntata del giornaliero è prevista per il 10 marzo e una settimana dopo, il 16 marzo, cominceranno le puntate del serale, sempre su Canale 5. Le aspettative sono altissime e i ragazzi dovranno dare il massimo fino alla fine.