“Vive come la sorella…”, l’indiscrezione su Loredana Bertè fa male | Una fine tremenda e ingiusta

Ancora una volta si parla di Loredana Bertè e del suo lato più oscuro, quel dolore mai superato per la perdita della sorella Mia.

Loredana Bertè è una delle cantanti più amate di sempre e che ha segnato la storia della musica italiana. La sua voce ruggente, il suo stile rock l’hanno resa fin da subito unica e invadibile.

Nata a Bagnara Calabra nel 1950, la sua carriera è costellata di successi, perché insieme alla sorella dimostrerà di essere una fuoriclasse. Un talento innato, probabilmente genetico: eppure, i suoi genitori svolgevano mestieri completamente diversi. Entrambi, infatti, erano insegnanti.

Muove i primi passi nel mondo della musica in compagnia di sua sorella e del suo amico Renato Fiacchin, successivamente conosciuto come Renato Zero. I brani che l’hanno resa grande nel mondo sono tanti, da Volevi un amore grande, E la luna bussò, fino a Dedicato, lo storico brano scritto da Ivano Fossati.

Non è facile citare tutti i suoi successi, ma il brano che le ha cambiato la vita è e resterà solo uno: Sei bellissima. Un manifesto della musica italiana, un inno all’amore e alla femminilità che ancora oggi, dopo 47 anni, fa vibrare il cuore di intere generazioni.

Loredana Bertè preoccupa i fan

La Bertè ha avuto una carriera costellata di successi, ma ha anche sofferto molto. La sua esistenza non è mai stata facile: da piccola aveva problemi con il papà, con cui non ha mia avuto un buon rapporto. Lui era un uomo violento e il suo comportamento ha cambiato il suo modo di rapportarsi agli uomini e all’amore: “L’ho visto massacrare mia madre di botte a sangue all’ottavo mese di gravidanza, ricordo le mattonelle del bagno sporche. Metteva Beethoven quando doveva picchiare qualcuno”, aveva confessato in un’intervista.

Poi, la scomparsa della sorella che le ha spezzato il cuore. Mia Martini, sorella e amica, è morta nel 1995, lasciando un vuoto enorme nella vita di Loredana Bertè. Ancora oggi, la sua scomparsa è avvolta nel mistero: l’autopsia stabilì che era morta per overdose di stupefacenti, ma Leda Martini ha sempre ribadito di non credere all’ipotesi di suicidio.

“É diventata cattiva”

Insomma, l’esistenza di Loredana Bertè non è mai stata facile e forse è per questo che la cantante spesso si lascia andare a confessioni allarmanti. Per sua stessa ammissione, ha attraversato dei periodi bui in cui ha addirittura pensato al suicidio. “Penso spesso alla morte, la vita mi sta disgustando. Non mi dà niente… Mi ammazzerò, già prendo i farmaci per dormire”, aveva raccontato durante un’intervista a Diva e Donna.

Da quando è scomparsa la sorella, in tanti dicono che sia cambiata per sempre e sono preoccupati per le sue condizioni. Negli ultimi giorni sta circolando un vecchio video di Loredana che si scontra con Viola Valentino: il post è stato inondato di commenti allarmanti. Molti utenti sostengono che negli anni abbia attraversato “un declino inesorabile”. “Dopo la morte di Mia Martini è diventata cattiva, antipatica ed è convinta di essere la più brava del mondo”, scrive qualcun altro. Insomma, il mondo del web è d’accordo: quel dolore ha cambiato per sempre Loredana Bertè e la preoccupazione più grande è che la cantante si lasci andare a un destino tragico che ha accomunato molte popstar.