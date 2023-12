Giovanni Rana, non avete idea di chi sia la moglie: di una bellezza sconvolgente | Potrebbe oscurarlo

Siamo abituati a vedere il volto di Giovanni Rana in televisione, ma quasi nessuno si è mai chiesto chi fosse sua moglie.

Giovanni Rana, un nome familiare sinonimo di pasta deliziosa, è diventato una figura iconica nel mondo culinario. Nato a Cologna Veneta nel 1937, il percorso di Rana nel regno gastronomico iniziò quando decise di trasformare la piccola azienda di pasta della sua famiglia in un impero culinario.

I primi anni di Rana sono stati contraddistinti infatti da dedizione ed innovazione. Precursore degli anni a venire, Rana introdusse il concetto di pasta fresca nel mercato degli anni Sessanta, rivoluzionando il modo in cui le persone percepivano questo alimento di base. Con l’espansione del suo “impero di pasta”, il nome di Giovanni Rana divenne un altro nome per indicare la pasta artigianale di alta qualità.

L’impegno di Rana per la qualità si estendeva oltre la cucina. Giovanni Rana abbracciava una filosofia dal produttore al consumatore, assicurandosi che i suoi famosi tortellini – che preparava con la sua futura moglie e alcune anziane del paese – venissero consegnati in tempo e nelle condizioni migliori.

Nonostante il successo globale, Giovanni rimane profondamente legato alle sue radici, specialmente a San Giovanni Lupatoto, dove il Pastificio Rana mosse i primi passi. Di conseguenza, la sua pasta è simbolo in Italia ed in Europa di impegno, tradizione e cuore, ed è forse grazie a questo approccio che ha conquistato così tanti palati.

La donna dietro il maestro

La storia di Giovanni Rana non sarebbe completa senza Maria Laura Murari, sempre al suo fianco. Donna di eleganza e forza, Murari ha svolto un ruolo cruciale nel successo dell’impero di suo marito. La sua presenza aggiunge un tocco di classe all’attività del marito, ed infatti in tanti negli anni si sono accorti di questo valore aggiunto.

Maria Laura Murari non è solo la moglie di un maestro culinario, ma è una forza formidabile di per sé – tanto da poterlo oscurare agli occhi di chi ne conosce la storia. La sua abilità in economia ed affari è stata determinante nella crescita del brand, creando una “ricetta” perfetta fra pasta e imprenditoria.

Chi è Maria Laura Murari oggi

Pensare che la loro storia d’amore sia cominciata nel lontano 1962 fa capire la potenza del loro legame oggi. Fu il padre di Maria Laura a dare il primo locale a Giovanni da trasformare in laboratorio e, come detto in precedenza, la donna vi lavorava al fianco di Giovanni. Si sposarono nel 1963 ed ebbero il figlio Gian Luca nel 1965, che è oggi il CEO del Pastificio Rana.

Man mano che il lascito di Giovanni Rana continua a fiorire, cresce anche l’influenza di questa coppia meravigliosa, che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della gastronomia e che arricchisce ogni giorno la vita degli amanti della vera pasta fresca italiana.