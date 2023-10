News Urla disumane quando vedono la strana creatura sulla strada | È repellente Di Federico Del Ferraro - 16

Vi è mai capitato di fare incontri inquietanti mentre eravate su strada? Questo tragicomico aneddoto è da brividi.

Le strade non sono sempre posti sicuri, specialmente in determinati orari del giorno o in zone periferiche o extraurbane. Chi viaggia spesso fuori città lo sa bene, ma anche tutti quelli che abitano in zone più boschive e percorrono giornalmente tratti di strada che sembrano usciti da un film horror. Ci sono tante ragioni per cui stare ben attenti quando ci troviamo dietro al volante.

Sono tanti gli automobilisti che giurano di aver visto figure o sagome inquietanti passando con la loro auto. È evidente che se questo dovesse accadere non sarebbe facile distinguere nitidamente la figura in questione: anzitutto per la velocità della nostra auto, ma anche per le eventuali condizioni di luce e per lo spavento sofferto.

Spesso questi incontri hanno delle semplici spiegazioni: pali o altri oggetti che ci appaiono come figure umanoidi, sagome illuminate in modo particolare o movimenti di cui non rintracciamo la causa; è chiaro che non riusciremo sempre a capire la vera natura di queste silhouette, che rimarranno quindi un mistero.

Molte volte si tratta di animali selvatici, anche qui a seconda di dove ci troviamo. Dal gatto che fa muovere un cespuglio fino a istrici, tassi, cinghiali e chi più ne ha più ne metta. Un abitante di città, non abituato alla campagna, potrebbe pensare di aver incontrato chissà cosa, mentre per i locali è prassi comune.

L’inquietante episodio accaduto in America

Dall’America è giunta una notizia che riguarda proprio un incontro imprevisto e inquietante con una creatura misteriosa. Il conducente dell’auto si stava dirigendo verso casa dopo una giornata di lavoro ed ha avvistato lungo la sua strada una sagoma piccola e oblunga che si dimenava ai lati della strada.

La creatura non aveva nulla di riconoscibile e l’autista ha dovuto far ricorso a tutto il suo coraggio per fermare l’auto, scendere e verificare di cosa si trattasse. Ciò che ha scoperto è stato qualcosa di davvero inaspettato che ci porta a fare tutta una serie di considerazioni sul pericolo che viviamo ogni giorno – e non solo noi uomini e donne.

L’assurda creatura rinvenuta su strada

L’autista si è avvicinato alla creatura e l’ha fotografata, scoprendo che si trattava di un semplice salmone. Deludente? Non proprio: forse dal punto di vista della sensazionalità della notizia, ma ripensandoci ci viene automatico chiedersi cosa ci facesse un salmone nel bel mezzo di una strada asfaltata.

Nei pressi di quella strada è presente un piccolo fiume che, in casi di piogge pesanti o temporali, esonda. È così che lo sfortunato salmone si è ritrovato in strada, e lì ci avrebbe rimesso le penne se non fosse stato per l’automobilista, che l’ha rigettato in acqua. Fenomeni di questo genere sono sempre più frequenti e ci dimostrano quanto il clima del nostro pianeta sia ormai giunto al limite.