News Megan Gale, dalle stelle alle stalle: dopo anni di tv ‘sparita’ per sempre | Non meritava un’uscita di scena così orribile Di Ambra Ferri - 22

Tutti la ricorderanno per essere stata il volto di Omnitel, eppure dopo anni di successi Megan Gale è finita nell’oblio più profondo.

Cosa è successo a Megan Gale? L’ex modella e attrice di origini australiane è scomparsa all’improvviso dalle scene: dietro la sua scelta non si cela un mistero, ma una precisa motivazione.

Nata a Perth nel 1975, muove i primi passi nel mondo della moda fin da giovanissima, quando vince un concorso di bellezza a soli vent’anni. Da quel momento si aprono per lei le porte dell’alta moda e dello spettacolo.

Negli anni lavora con marchi del calibro di Alex Perry e David Jones e inizia ad essere riconosciuta globalmente. Infatti, verrà chiamata a sfilare anche per grandi marchi italiani come Gianfranco Ferré, Gai Mattiolo, Mariella Burani e Angelo Marani, comparendo persino sulla copertina di Vogue Italia.

La delusione per Vacanze di Natale 2000

Dopo la carriera da modella, per Megan Gale arriva quella da attrice: inizia a lavorare in alcune pellicole italiane in cui interpreta sé stessa, come Vacanze di Natale 2000 e Body Guards – Guardie del corpo. La sua carriera nel cinema prende il volo, finché nel 2008 non decide di ritirarsi dalle scene per tornare a vivere nel suo paese natale.

Gli italiani hanno sempre apprezzato Megan Gale, tantoché ha condotto l’edizione 2001 del Festival di Sanremo al fianco dell’intramontabile e iconica Raffaella Carrà. Tuttavia, dopo quella lunga ventata di popolarità che sembrava essere destinata a durare, la modella australiana è completamente sparita dalle scene.

Perché Megan Gale ha abbandonato l’Italia

Megan Gale è passata dall’essere l’attrice del momento all’ex modella dimenticata. Per anni gli italiani si sono chiesti che fine avesse fatto quella ragazza così ambiziosa con il mondo ai suoi piedi. Dietro la sua scomparsa non si nasconde un mistero, ma una precisa scelta di vita. Durante la sua carriera, infatti, ci sono stati momenti difficili, come quando si è scontrata con la produzione di Vacanze di Natale. Stando gli accordi, infatti, Megan non avrebbe dovuto girare scene di nudo, eppure le cose non andarono così. “Mi indispose abbastanza. Dopo di me rifecero la scena con una controfigura completamente nuda”, ha raccontato.

Vacanze di Natale, però, non è il motivo per cui la Gale ha deciso di abbandonare l’Italia. In realtà, ha semplicemente ha preferito la privacy alla popolarità e per questo ha scelto di tornare a Melbourne insieme a marito Shaun Hampson, ex calciatore, e i loro due figli River e Rosie, 9 e 5 anni.

Oggi conduce una vita tranquilla dall’altra parte del mondo: alle luci della ribalta ha preferito la famiglia e non se ne pente. In un’intervista al Corriere della Sera ha giustificato la sua scelta così: “Adesso faccio una vita normale. La maggior parte del tempo la dedico alla mia famiglia. Lavoro per alcuni brand e ho avviato un’attività di affitti per vacanze, si chiama Dollywood Daylesford. L’Italia? Ho così tanti ricordi!”. Quelli in Italia, infatti, rimarranno solo ricordi lontani, di una vita profondamente diversa e che oggi non le appartiene più.