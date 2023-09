News Drastico cambio di temperature: termometri in picchiata, farà un freddo sproporzionato | Non c’è tregua Di Ambra Ferri - 20

Addio sole, preparatevi ad aprire l’ombrello: le prossime settimane saranno caratterizzate da forti rovesci e temporali.

L’estate 2023 la ricorderemo come una delle estati più calde e torride di tutti i tempi. Abbiamo passato alcuni dei giorni più caldi di sempre, in cui nemmeno chiudersi in casa con il condizionatore bastava a ripararsi da El Nino.

Il fenomeno climatico che ha interessato il nostro paese per tutti i mesi estivi, togliendoci il respiro.

Gli amanti del freddo saranno felici di sapere che nei prossimi giorni ci sarà un brusco calo delle temperature.

Sono attesi, infatti, rovesci, temporali e grandinate per tutto il resto di settembre, a partire da domani, giovedì 14 settembre. Ecco cosa aspettarsi nel dettaglio nei prossimi giorni.

Il meteo dei prossimi giorni

Oggi è stata verosimilmente l’ultima giornata calda di quest’estate. Preparatevi ad avere sempre l’ombrello a portata di mano, perché molti temporali colpiranno presto il nostro paese: l’anticiclone africano, infatti, è pronto ad abbandonare l’area occidentale del Sud Europa, per lasciare spazio a un clima più mite.

In particolare, a soffrire saranno gli abitanti del Nord Italia, dove il tempo peggiorerà drasticamente a partire da questo weekend del 16 e 17 settembre. Sarà un cambiamento importante, a cui potrebbero potrebbero seguire i primi malanni di stagione.

Attese forti precipitazioni e grandinate

Non dimenticheremo facilmente l’anticiclone Caronte che ha colpito il nostro paese quest’estate. Reporter da tutto il mondo ci recavano nella nostra capitale per testimoniare le temperature record che abbiamo toccato nei mesi estivi. “Roma brucia”, “Roma, la città di Caronte”, “Italia a fuoco”: sono solo alcuni esempi di titoli che comparivano sui giornali nazionali e internazionali. Il caldo presto sarà solo un ricordo lontano. A partire da oggi, infatti, ci sarà una fase di discesa delle temperature a causa di un flusso proveniente dal nord dell’atlantico, che contrasterà con forza l’anticiclone africano.

Nonostante il prossimo calo delle temperature, continuerà a splendere il sole sul nostro paese soprattutto al Sud, mentre il cielo del Centro-Nord sarà coperto da numerose nuvole.

In particolare, giovedì nelle città di Milano, a Bergamo, a Brescia e a Torino sono previsti forti precipitazioni, mentre venerdì alpi e Pianura Padana saranno colpite da forti grandinate.

Al Sud e nelle Isole, invece, continuerà a splendere il sole e le persone potranno godersi ancora qualche ora di mare, anche se le temperature caleranno bruscamente, soprattutto durante le ore serali. Insomma, dopo un’estate bollente avremo una tregua dal caldo torrido e si potrà tornare ad indossare una comoda felpa.