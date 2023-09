News Carlotta Mantovan ha finalmente ritrovato l’amore dopo tanti anni | La foto non lascia dubbi Di Mia Lonigro - 18

La vedova del compianto Fabrizio Frizzi pubblica una foto molto romantica sui social. La donna è finalmente pronta a ricominciare.

L’amore può essere un sentimento potente e indelebile, in grado di superare ogni difficoltà e di durare per sempre. Questa è stata la storia tra il celebre presentatore italiano Fabrizio Frizzi e sua moglie, Carlotta Mantovan. La loro storia d’amore è stata un esempio di amore eterno, ma è stata segnata da una tragedia che ha lasciato un vuoto nel cuore di Carlotta.

Il loro rapporto è stato una dei più ammirati e celebrati nel mondo dello spettacolo italiano. poiché formavano una coppia affiatata che ha affrontato insieme le sfide della vita. Hanno condiviso momenti di gioia e felicità, ma anche difficoltà e dolori.

Tuttavia, la tristezza ha oscurato il loro amore quando Fabrizio Frizzi ci ha lasciato prematuramente. La sua morte ha scosso l’Italia intera e ha strappato Carlotta Mantovan dalla persona che aveva condiviso la sua vita. Ma Carlotta, con una forza incredibile, ha affrontato la difficile situazione da sola, prendendosi cura della loro preziosa bambina.

Dopo la morte di Fabrizio, Carlotta ha sentito la necessità di preservare la privacy della loro bambina e ha deciso di ritirarsi in Francia, dove avrebbe potuto vivere una vita più tranquilla e lontana dai riflettori. Questa mossa ha dimostrato l’amore e la dedizione di Carlotta nei confronti della sua famiglia, garantendo che la sua piccola crescesse lontano dalla curiosità del pubblico.

Le parole di Fabrizio Frizzi prima di morire

“È stata una scelta d’amore e non un atto di egoismo: avendo una compagna tanto più giovane di me, so che Stella è comunque in buone mani e ciò mi fa sentire meglio rispetto alle mie preoccupazioni legate alla mia anagrafe”. Queste sono state le parole del conduttore dedicate a sua moglie con cui c’erano ben 24 anni di differenza. Consapevole dei ciò, sapeva che con Stella sua figlia avrebbe passato meno tempo rispetto a Carlotta.

Tuttavia, non poteva sapere che solo dopo quattro anni di matrimonio nel 2018 un ictus ed una conseguente malattia avrebbe stroncato la sua vita così come i suoi sogni di vita familiare oltre che professionale. A Verissimo la Mantovan si è lasciata andare ad alcune confessioni su come ora è la vita senza l’amore della sua vita: “Con Stella parliamo di lui tutti i giorni. Quando vediamo un prato di fiori gialli salutiamo papà perché era il suo colore preferito. Lo vediamo nelle piccole cose”.

La Mantovan di nuovo innamorata

Ma la vita di Carlotta non è stata solo tristezza e isolamento. Con il passare del tempo, ha trovato la forza per ricominciare a vivere e, inaspettatamente, ha scoperto un nuovo amore. Questa volta, però, il suo amore è stato rivolto a creature uniche: i cavalli. La passione di Carlotta Mantovan per i cavalli è diventata evidente attraverso le sue pubblicazioni sui social media.

In una delle ultime foto condivise, Carlotta è stata ritratta in un abbraccio affettuoso con uno splendido cavallo. La foto ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci, che hanno notato l’intensa connessione tra Carlotta e l’animale. Sull’aspetto amoroso della vita di Carlotta Mantovan, al momento non si hanno notizie concrete. La sua priorità principale sembra essere la sua bambina e la sua passione per i cavalli. Comunque, la vita è piena di sorprese, e chi sa cosa il futuro potrebbe riservarle in termini di nuove opportunità e nuovi amori.