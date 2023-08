News Hai lasciato l’ombrellone in spiaggia? Subito 3.000€ di multa | Adesso è vietatissimo Di Camilla Conti - 12

Adesso lasciare l’ombrellone in spiaggia libera ti può costare la vacanza, fioccano multe da 3.000 Euro, la legge è severissima.

In molti sarà capitato di arrivare la mattina presto in spiaggia e prendersi un buon posto e nel momento di doversi spostare, aver lasciato lì l’ombrellone per tenere il posto, come se fosse prenotato.

Questa è un abitudine consueta, ma forse non tutti sanno che la legge potrebbe punirti con sanzioni dolorose che possono arrivare anche fino a 3.000 Euro, ecco perché.

In diversi casi vi sarà capitato di spostarvi dalla spiaggia libera chiedendovi se fosse possibile lasciare lì il vostro ombrellone, tanto non dava fastidio a nessuno, in effetti sembra davvero una mossa innocua, ma purtroppo la legge lo vieta in un caso molto specifico.

Ebbene sì, è possibile lasciare l’ombrellone in spiaggia libera se ci si sposta per un breve periodo durante la giornata, magari per andare a mangiare qualcosa al bar, o fare un pranzo al ristorante, ma è severamente vietato lasciarlo per più tempo.

Lasciare l’ombrellone in spiaggia ti costa la vacanza

Quando si parla di spiaggia libera, si intende proprio uno spazio pubblico, un luogo dove ogni cittadino può passare il tempo senza dover pagare il proprio posto, un diritto sacrosanto che ovviamente comporta anche dei doveri, ogni bagnate deve permettere agli altri di usufruire dello spazio nello spesso modo.

La spiaggia libera è un bene pubblico e di conseguenza è proprietà dello Stato, questo ci porta al motivo della multa se li lascia l’ombrellone piantato nella sabbia. Come avrete dunque capito, il suolo della spiaggia libera è statale e quindi non è legale occuparlo in modo permanente, ovvero anche la notte. Inoltre, anche la sicurezza è a rischio, proprio perché una folata di vento potrebbe portarlo via causando danni a cose e persone.

Come vengono calcolate le multe

La legge in generale vieta tassativamente di poter lasciare il proprio ombrelloni in spiaggia libera, ma le sanzioni possono variare a seconda dei Comuni e le Regione che decidono in totale liberà se essere più severi o più clementi, ma in generale, se lasciate l’ombrellone incustodito anche la notte, le multe partono da 500 Euro con conseguente confisca dell’oggetto.

Nel peggiore dei casi, come detto prima, la multa può arrivare fino a 3.000 Euro, un’ordinanza del 2018 emanata in Emilia Romagna, attualmente in vigore, vieta non solo gli ombrelloni, ma anche lettini, tende o qualsiasi tipo di oggetto lasciato deliberatamente sul terreno pubblico. Se pensate che la multa sia la cosa peggiore, allora è meglio sapere che in caso la Guardia Costiera e la Polizia Locale vi beccassero in flagrante potrebbe scattare anche la reclusione per un periodo che più arrivare fino a sei mesi con l’accusa di abusiva occupazione di spazio demaniale.