News Lollipop, le ricordate? Ecco come sono contate oggi, da non credere | FOTO Di Didi Kera - 15

Il gruppo pop tutto al femminile degli anni 2000 non si vede da diverso tempo e adesso si dedicano alle loro vite.

Ora come ora siamo consapevoli che i giovani talenti vengono scoperti molto più facilmente e spesso di quanto non accadeva anni addietro. Questo anche grazie ad alcuni programmi televisivi come, ad esempio, Amici di Maria De Filippi e X-Factor. Ma qualche anno fa, le cosa erano leggermente diverse.

Infatti, le trasmissioni dedicate al talento dei più giovani erano veramente poche e una delle prime è stata Popstar. Questo succedeva quando il programma della Queen Mary di Canale5 si chiamava ancora Saranno famosi. Nell’edizione del 2001 di Popstar, un gruppo di cinque ragazze è emerso sugli altri ed erano proprio le Lollipop.

Nei primi anni 2000 il gruppo, composto da Marta Falcone, Dominique Fidanza, Marcella Ovani, Veronica Rubino e Roberta Ruiu, rappresentava un vero e proprio successo di una girl-band pop. All’epoca erano molto più numerose ed apprezzate le boy-band, ad esempio i Back Street Boys, ma loro hanno rivoluzionato il genere.

Sempre nei primi anni 2000, le Lollipop hanno avuto il boom del loro successo, grazie al programma Popstar e alla loro prima hit Down, down, down. Nel 2002, il gruppo ha anche preso parte al Festival della musica italiana, ovvero Sanremo. Ma dopo soli tre anni, la band si è sciolta e ognuna di loro ha preso una strada diversa.

Che fanno oggi le Lollipop

Stando alle informazioni riportate da fanpage.it, Marta, Veronica e Marcella hanno provato a riconciliarsi per lavorare di nuovo insieme. Purtroppo, però, non ci sono riuscite ed hanno preferito continuare a cantare per conto loro.

Marta Falcone, per tutti nota come la Victoria Beckham italiana, non ha lasciato in maniera definitiva il mondo della musica. Al contrario di Roberta Ruiu che, invece, è rimasta nel mondo dello spettacolo, partecipando perfino al dating show Uomini e Donne.

La nuova vocazione di Dominique

Marcella Ovani è molto attiva sui social media e, come le altre sue ex colleghe, dimostra di essere anche una bella donna. Tutt’altra strada, invece, per Dominique Fidanza. Di recente, infatti, ha partecipato nuovamente a Sanremo, esibendosi tra i 15 performer LIS.

Questo significa che la Fidanza fa parte di quel gruppo di persone che traduce le canzoni nella lingua dei segni. Sebbene siano passati tanti anni dall’ultima performance delle Lollipop, molti loro fan sperano sempre in una futura reunion della girl-band più in voga degli anni 2000.