News Meteo allarmante il 12 e 13 agosto: oltre 40° in queste Regioni | Weekend da incubo Di Mia Lonigro - 11

Le previsioni meteo per il prossimo weekend indicano l’arrivo di una nuova ondata di calore. Ma attenzione a probabili temporali!

Dopo una serie di giornate fresche e rinfrescanti che hanno seguito l’intensa ondata di caldo di luglio, il meteo italiano si prepara nuovamente a sorprendere nel weekend del 12 e 13 agosto.

L’aria fresca proveniente dal Mediterraneo ha regalato sollievo a diverse regioni della penisola, ma sembra che sia giunto il momento di affrontare un nuovo cambiamento climatico.

L’anticlone africano, che si allunga dal Nord Africa fino alle coste del Mediterraneo, sta preparando il terreno per un altro aumento delle temperature, portando con sé una nuova ondata di calore.

Sebbene questa ondata di caldo possa non essere paragonabile a quella estrema che abbiamo sperimentato a luglio, si prevede che coinvolgerà gran parte dell’Italia, anche se con differenti intensità termiche. Mentre le temperature inizieranno a salire gradualmente, il picco è previsto per domenica 13 agosto.

La Sardegna e Le Isole Maggiori

Le Isole Maggiori e le aree tirreniche vedranno temperature oscillare tra i 32 e i 34 gradi. Tuttavia, saranno le regioni della Toscana e del Lazio a sperimentare il calore più intenso, con termometri che potrebbero raggiungere i 35-37 gradi. Nel frattempo, la Sardegna sarà una delle zone più calde d’Italia, con picchi di temperature attorno ai 40 gradi.

L’arco alpino orientale, tuttavia, potrebbe essere una zona di eccezione in questo quadro di calura estiva. Si prevede che questa regione possa essere interessata da rovesci temporaleschi nel pomeriggio. Fortunatamente, tali rovesci non dovrebbero compromettere l’intera giornata, ma potrebbero portare un po’ di sollievo temporaneo dalle temperature elevate.

Previsioni incerte

Nonostante le previsioni di caldo, è importante ricordare alcune precauzioni durante questo periodo di clima caldo. Assicurarsi di idratarsi adeguatamente, indossare abiti leggeri e protettivi e cercare di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata. In arrivo il ferragostoe, quindi, stando alle previsioni potrebbe esserci finalmente una giornata abbastanza soleggiata dopo che da anni il meteo è tutt’altro che clemente con i nostri piani di organizzare una gita fuori porta o una lunga giornata al mare.

Insomma, anche se ormai è sempre più difficile essere certi del meteo, con molta probabilità, a seguito di un breve periodo di rinfresco, l’Italia si sta preparando per un altro fine settimana caldo e soleggiato. L’anticlone africano porterà nuovamente temperature elevate, con punte massime previste per domenica. Sia che tu stia pianificando un fine settimana al mare o in montagna, assicurati di adottare le precauzioni necessarie per goderti il tuo weekend in sicurezza.