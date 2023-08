News Vincere sempre con i Gratta e Vinci: il metodo statisticamente provato | Fai i soldi Di Ambra Ferri - 6

È stata diffusa una statistica che svela come vincere fino 100mila euro con i famosi Gratta e Vinci: ecco il trucco infallibile.

Il Gratta e Vinci è uno dei metodi più utilizzati per tentare la fortuna, perché con pochi euro si possono vincere grandi montepremi, che possono svoltare la propria vita. Reperibili in tutte le tabaccherie, ogni giorno i bigliettoni fortunati vanno a ruba e fanno guadagnare moltissimi soldi allo Stato.

Non tutti lo sanno, ma alcune statistiche sono state in grado di rivelare i trucchi e le strategie utili per vincere al Gratta e Vinci. Conoscerle è un ottimo metodo per tentare la fortuna con logica, avendo più possibilità di trionfare.

L’ultimo segreto svelato ha fatto impazzire i giocatori di tutto il mondo, perché sembra più affidabile che mai. Ecco cosa bisogna fare per guadagnare fino a 100mila euro!

Il segreto che sta facendo impazzire i giocatori

Sappiamo che le probabilità di vincita variano a seconda delle tipologie di gioco, perché si applicano metodi diversi. Nonostante questo, gli esperti hanno stimato che la probabilità di vincita media è pari a 1 su 3,36. Più nello specifico, esistono giochi in cui la possibilità di vincita sale al 25%, mentre altri si fermano al 14,90%. I bigliettoni che permettono di vincere cifre da capogiro, invece, premiano i giocatori solo il 7,86% delle volte.

Molte persone credono che la statistica applicata al gioco possa creare delle regole matematiche infallibili. Ecco perché sono stati fatti diversi studi per svelare i metodi di gioco vincenti. Uno di questo, in particolare, promette di far vincere fino a 100.000 euro a chi lo applica.

Come tentare la fortuna con logica

Come in ogni altro gioco d’azzardo, è bene ricordare che il banco vince sempre. Ecco perché anche quando si portano a casa piccole cifre, sarebbe bene accontentarsi, piuttosto che andare in perdita continuando a tentare la fortuna.

Lo Stato si arricchisce tramite questi giochi che coinvolgono le persone a tal punto da farle diventare ludopatiche. Il giocatore, però, non ha mai la meglio, ecco perché l’unico modo per vincere sempre è non giocare ai Gratta e vinci. Forse vi sorprenderà saperlo, ma questa è l’unica verità statistica attendibile.

Per vincere denaro, infatti, bisogna spenderlo per giocare ed è davvero raro che al primo round si vincano grandi somme. Ecco perché la maggior parte delle volte i giocatori tentano più volte la Dea Bendata, spendendo sempre più soldi di quelli vinti. Sappiate che non giocando ai Gratta e Vinci il risparmio totale è fortissimo. Ricordate: non potrete mai vincere sul banco.