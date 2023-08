News Test matematico impossibile: se lo risolvi sei un genio assoluto | Solo il 2% ci riesce Di Didi Kera - 13

Il test proposto oggi ti aiuterà a sviluppare la parte scientifica del tuo cervello e a fare i conti molto più velocemente.

Per mantenere sempre in perfetta forma la nostra mente e il nostro cervello esistono svariati modi e tra quelli più utilizzati troviamo i vari tipi di test proposti dal web. Ognuno di loro ha specifiche funzioni e se volete sviluppare il lato scientifico e logico del vostro cervello, allora dovete cimentarvi nei numerosi test matematici disponibili.

Questo tipo di test vi metteranno davanti a delle operazioni più o meno complesse e voi dovrete riuscire a trovare la soluzione corretta nel minor tempo possibile. Se siete appassionati di calcoli e di algebra, allora la cosa vi risulterà molto più facile rispetto ad altri.

Se, invece, avete avuto sempre un po’ di difficoltà con la matematica, fare dei rompicapi del genere vi sarà molto utile per aiutarvi a sviluppare la parte scientifica e di calcolo della vostra mente. In questo tipo di test, vi si chiede di trovare la soluzione all’espressione fornita che, a volte, può anche essere crittografata, ovvero le cifre sostituite da disegni.

Tuttavia, non è questo il caso. Infatti, il test matematico proposto oggi vi fornisce immediatamente tutte le cifre di cui avete bisogno. L’unica cosa che vi è richiesta da fare è quella di trovare la soluzione finale, arrivandoci facendo i giusti calcoli dell’ordine corretto.

Test matematico

I test matematici non servono soltanto a migliorare le nostre capacità di calcolo, ma aiutano anche a diminuire lo stress mentale, a migliorare le competenze di pensiero critico, a migliorare la memoria e a sviluppare competenze utili anche nel quotidiano.

L’operazione che dovete svolgere, per trovare poi il risultato finale, proposta da questo test matematico è la seguente: 110÷10×2+8=. Come potete subito notare, si tratta di un’espressione breve, con già le cifre necessarie per arrivare alla soluzione finale.

Test matematico-soluzione

Tutto quello che vi si chiede è di risolvere l’espressione data nel minor tempo possibile, facendo le operazioni nel giusto ordine. Infatti, tutti sanno che in matematica determinate operazioni vanno fatte prime di altre.

In questo caso, l’ordine corretto è: divisione, moltiplicazione e, infine, addizione. Quindi, ripassato questo cavillo matematico, l’operazione diventa: 110÷10×2+8= (11 x 2) + 8= 30. Esattamente, il risultato finale di questa operazione è 30, raggiungibile facendo i giusti calcoli nel giusto ordine. Se ci siete riusciti da soli, bravi; se, invece, avete fallito allenatevi ancora con altri test matematici.