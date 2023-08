News Marco Bocci: la malattia devastante che lo ha colpito non da tregua | Condizioni gravi Di Luna Vespri - 13

Svelato il dramma di Marco Bocci: l’attore combatte con una malattia devastante che ha cambiato tutto.

Marco Bocci ha deciso di rompere il silenzio e condividere una parte intima e dolorosa della sua vita. L’attore umbro, noto per il suo talento sullo schermo, ha raccontato la sua battaglia contro una malattia che ha messo alla prova ogni aspetto della sua esistenza.

Un virus insidioso ha attaccato la parte del cervello responsabile della memoria e dell’uso della parola, costringendo Bocci a confrontarsi con sfide inimmaginabili e a ridefinire la sua identità.

Lo scorso anno, durante il monologo delle Iene, Marco Bocci ha aperto il cuore e ha rivelato di essere stato colpito da un virus devastante che ha avuto un impatto profondo sulla sua salute e sulla sua vita quotidiana.

La malattia ha compromesso la sua memoria e l’uso della parola, creando difficoltà che l’attore deve affrontare ogni giorno. Nonostante il duro percorso, Bocci ha trovato il coraggio di condividere la sua esperienza, sperando che la sua testimonianza possa ispirare e sensibilizzare gli altri.

Una nuova realtà: Marco Bocci e la sua vita dopo il Virus

Marco Bocci non ha mai smesso di lottare e di adattarsi alla sua nuova realtà. Pur avendo recuperato l’uso della parola, il suo rapporto con la memoria è rimasto compromesso. Ha, infatti, raccontato: “Quattro anni fa sono sopravvissuto ad un virus raro.. Mi ha colpito parte del cervello che governa la memoria e la parola“. Questo ha avuto un impatto significativo sulla sua vita quotidiana e sulla sua carriera di attore. L’attore ha raccontato che non sempre riesce a riconoscere i volti degli amici: “Oggi non riconosco i volti di amici, e può capitarmi anche di guardare un film per sei volte prima di accorgermi che l’avevo già visto” ha spiegato Bocci. Tuttavia, Bocci ha trovato modi creativi per superare le sfide e continuare a coltivare la sua passione per la recitazione.

“I miei amici mi chiamano e io rispondo: Ma chi? Ma dove? Ma quando? Perché ripeto in continuazione queste domande. – ha aggiunto – Vivo con Google Maps perché non ricordo le strade dei paesi attorno a dove sono cresciuto e ho dovuto imparare a fare il mio mestiere in un modo nuovo, studiando il doppio” . Nonostante le sfide, Marco Bocci ha dimostrato una straordinaria resilienza e forza interiore nel fronteggiare la sua malattia. Ha imparato a vivere il presente e a valorizzare ogni momento. Non solo ha affrontato le difficoltà legate alla sua carriera di attore, ma ha anche trovato il modo di reinventarsi e di adattarsi alle nuove circostanze. La sua testimonianza è un esempio di coraggio e determinazione, ispirando tutti coloro che si trovano a combattere contro le avversità.

Una carriera di successo: Tra cinema e televisione

La carriera di Marco Bocci è stata costellata da successi e riconoscimenti. Nato a Perugia nel 1978, ha coltivato la sua passione per la recitazione fin da giovane, diplomandosi presso il Conservatorio Teatrale di Arte Drammatica La Scaletta di Roma. Ha lasciato il segno in numerosi progetti televisivi e cinematografici, tra cui il ruolo del Commissario Scialoja in “Romanzo Criminale – La serie” e di Domenico Calcaterra in “Squadra Antimafia – Palermo oggi”.

Marco Bocci ha condiviso non solo la sua battaglia contro la malattia, ma anche la gioia della sua vita familiare. Dopo una relazione con Emma Marrone, ha trovato l’amore con Laura Chiatti, sua collega e conterranea, con cui si è sposato nel 2014. La coppia ha due figli, Enea e Pablo. Oltre alla sua carriera di attore, Bocci si è cimentato anche nella regia, dirigendo film come “A Tor Bella Monaca non piove mai” e “La Caccia”.