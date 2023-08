News Meteo di Ferragosto: novità in arrivo per la festa che tutti aspettano | Non per tutti sarà estate Di Mia Lonigro - 14

Già dai primi di agosto ci si domanda quale sarà il meteo del 15 agosto: tra sole e pioggia ecco le probabili previsioni meteo.

L’estate è giunta al suo apice e con essa arriva Ferragosto, la festa più attesa e amata dagli italiani. Il desiderio di trascorrere questa giornata al mare, in vacanza o semplicemente divertendosi con amici e familiari, è palpabile, ma spesso le previsioni meteo sembrano scontrarsi con i nostri piani. Negli ultimi anni, infatti, la tradizione di festeggiare il 15 agosto è stata spesso rovinata da improvvisi temporali e abbondanti piogge.

Ma cosa ci riserva il meteo per questo anno? Prevedere l’andamento delle condizioni atmosferiche si sta dimostrando sempre più difficile, ma sembra che una corrente proveniente dal sub Sahara possa avere un ruolo importante. Questa corrente andrà a riscaldare le temperature con un notevole aumento che potrebbe portarle a raggiungere i 35-38 gradi.

Sebbene non si tratti di un’ondata eccezionale come quella di luglio, è probabile che già a partire dal 12 di agosto si registreranno temperature importanti, comprese nella giornata di Ferragosto.

Tuttavia, non lasciatevi trascinare troppo dall’entusiasmo di questa previsione, poiché le cose potrebbero cambiare. Le previsioni meteo, come sappiamo, possono essere imprevedibili e soggette a variazioni dell’ultimo momento. Quindi, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per adattare i piani di festa all’andamento effettivo delle condizioni atmosferiche.

Differenza tra Nord e Sud

Le regioni meridionali, in particolare, sembrano essere le più coinvolte dall’aumento delle temperature, con il rischio di caldo intenso. D’altro canto, al nord, la situazione sarà diversa: ci si aspetta piogge e temporali. Proprio nelle regioni settentrionali, infatti, aria calda e fredda si scontreranno generando violenti temporali.

Questo scarto tra il clima del sud e del nord potrebbe creare una sorta di contrasto atmosferico, rendendo ancora più incerta la previsione per Ferragosto. Nonostante il caldo al sud, la pioggia al nord forse suggerisce la possibilità di repentini cambiamenti climatici che coinvolgeranno diverse zone del Paese.

In attesa di Ferragosto!

Siamo tutti in attesa di celebrare Ferragosto con il giusto spirito estivo, desiderando sole e temperature gradevoli. Tuttavia, bisogna essere prudenti e prepararsi ad affrontare eventuali variazioni meteorologiche. La festa più importante dell’estate ci aspetta con la sua magia, ma l’unica cosa che possiamo fare è aspettare e vedere cosa ci riserverà l’atmosfera.

Sicuramente un dato certo è chel’imprevedibilità regna sovrana nel meteo contemporaneo:a forti molti di caldo possono succedere grandi temporali che mettono a riscio la vita delle persone. Tali sbalzi testimoniano di come non c’è quasi più, ormai, una via di mezzo e dil nostro clima si stesse tropicalizzando.