News Cosa è successo a Flavio Briatore? Irriconoscibile nella foto apparsa da poco su internet Di Ambra Ferri - 17

Questa volta Flavio Briatore ha lasciato gli italiani senza parole: nella foto sui social è davvero irriconoscibile.

Cosa è successo a Flavio Briatore? L’imprenditore più noto d’Italia ed ex marito di Elisabetta Gregoraci ha fatto un cambiamento sorprendente. Non sembra più nemmeno lui, a tratti è irriconoscibile.

Nelle ultime ore, infatti, non si parla d’altro. Dopo la foto postata su Instagram, il mondo del web è scoppiato: moltissimi i commenti sotto lo scatto, gli utenti sono preoccupati per la sua salute.

L’imprenditore è sempre stato un uomo affascinante, tantoché è riuscito a conquistare la bellissima showgirl Elisabetta Gregoraci, più piccola di lui di ben 44 anni. Una differenza di età che ha fatto parlare in molti, ma che non ha mai pesato sulla loro relazione: innamoratissimi, dal loro amore è nato Nathan Falco.

L’impressionante cambiamento di Flavio Briatore

Nella foto su Instagram, però, sembra che l’imprenditore sia improvvisamente cambiato. Sappiamo che Briatore è molto attivo sui social, dove si espone moltissimo, motivo per cui finisce spesso sotto i riflettori. Nella sua vita ha conquistato donne bellissime, persino top model. Come non citare Noemi Campbell ed Heidi Klum, per esempio, con cui ha avuto due relazioni importanti e durature. Con la seconda, tra l’altro, ha anche una figlia di nome Leni Klum, con la quale da un po’ di anni sta cercando di cucire i rapporti.

La relazione più importante resta quella con Elisabetta Gregoraci. Nonostante i due si siano lasciati da tempo, sono rimasti in buoni rapporti e ci sono sempre l’uno per l’altra, ma soprattutto per loro figlio Nathan. Nella foto che ha fatto scalpore, Briatore si trova a bordo di un bellissimo yacht che ormeggia in mezzo al mare. Il costume che indossa non nasconde il suo corpo. Lo scatto ha lasciato di stucco il web, perché il suo cambiamento fisico è molto evidente.

La verità sullo scatto

Infatti, si tratta di una foto vecchia, scattata almeno quindici anni fa, quando l’imprenditore era molto diverso rispetto a come siamo abituati a vederlo oggi. I suoi followers sono rimasti stupiti dallo scatto, perché i ricordi passati stavano piano piano svanendo. In pochi rammentavano quanto fosse cambiato fisicamente. “Un po’ di anni fa a Malindi, Kenya”, ha scritto l’imprenditore come didascalia. Basta scorrere i commenti per leggere lo stupore degli utenti sul web.

Insomma, a volte ci dimentichiamo che il tempo passa per tutti, anche per Flavio Briatore. Una cosa è certa però: niente lo fermerà dal viaggiare il mondo a bordo di lussuosissimi yacht.