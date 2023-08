News Test d’intelligenza divertentissimo: chi è il barbiere impostore? Scopri quanto sei brillante Di Ambra Ferri - 19

Metti alla prova la tua mente e il tuo intuito con questo divertente test: pochissimi riescono a capire chi è l’impostore.

Due immagini che sembrano somigliarsi, ma in realtà in una c’è un impostore. Possiamo vedere due barbieri intenti a tagliare i capelli ai propri clienti: anche se sembra che abbiano le stesse capacità, osservando con molta attenzione l’immagine ci renderemo conto che uno dei due non svolge quella professione.

Il test di oggi è molto difficile perché, nonostante non siano necessarie grandi capacità di logica o di calcolo, bisogna avere un grande intuito e una buona concentrazione per arrivare alla soluzione. Trovare la risposta non è facile, serve concentrarsi e non lasciarsi sfuggire nemmeno il minimo dettaglio.

I test di intelligenza come quello proposto oggi possono essere un buon passatempo anche sotto l’ombrellone. Con l’arrivo dell’estate abbiamo molto più tempo libero da dedicare a noi stessi, a partire dalla nostra mente. Allenarla divertendosi è un ottimo metodo per non perdere la bussola.

Test dell’impostore: quale dei due sta fingendo?

Online potete trovare moltissimi quiz di questo tipo. Quello di oggi, in particolare, richiede molta concentrazione. La soluzione sta nelle differenze di postura, atteggiamento, manualità: insomma, nei dettagli. Ecco perché bisogna osservare con attenzione l’immagine proposta.

L’obiettivo del test del barbiere impostore è quello di individuare quale dei due barbieri sta fingendo di essere un professionista. Se riuscite a trovare la risposta giusta in poco tempo, siete dei veri campioni! La vostra bene è ben allenata e per questo potete alzare l’asticella, mettendovi alla prova con un test ancora più difficile.

La soluzione sta nei dettagli

Se non siete riusciti a trovare la soluzione, ecco qualche indizio che vi può aiutare. La risposta sta nei dettagli: solo osservando con estrema attenzione l’immagine sarete in grado di individuare delle differenze sostanziali, che vi faranno capire subito chi è il professionista e chi l’impostore.

Entrambi i protagonisti hanno in una mano un paio di forbici, ma nell’altra mano uno tiene un pettine, mentre l’altro ha un tubo contenente una sostanza. Si tratta di un repellente per insetti, uno strumento che sicuramente non rientra tra quelli utilizzati dai parrucchieri.

Ora che vi è stata fornita la soluzione, realizzerete che per trovarla era necessario osservare i minimi dettagli, persino le scritte sugli oggetti. Se non siete riusciti a risolvere il test senza un aiuto, non temete: allenandovi con altri quiz di intelligenza diventerete dei veri campioni. Eccone un altro facile e divertente che fa al caso vostro.