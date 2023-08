News Scie di schiuma marina: stai molto attento, salute a rischio ecco perché | Cosa fare se le vedi Di Mia Lonigro - 16

Scie di schiuma marine: un fenomeno naturale ma non innocuo. Cosa fare quando le vedi in acqua. Attenzione!

Le scie di schiuma che spesso si possono notare in mare hanno suscitato preoccupazioni riguardo all’inquinamento marino. Tuttavia, in verità, queste scie sono spesso il risultato di sostanze naturali derivanti da specie marine che producono tensioattivi che, a loro volta, producono bolle. Le bolle, in seguito, assumono la forma di scie sotto l’azione delle onde, del vento o del passaggio delle imbarcazioni che generano movimento nell’acqua.

È importante sottolineare che la presenza di scie di schiuma in mare non è causata dalla presenza di sapone o detersivi nell’acqua. Nonostante ciò, quando ci si imbatte in queste scie, è consigliabile evitare di fare il bagno. Anche se di origine naturale, possono peggiorare a causa dell’intervento umano, con potenziali danni all’ecosistema marino.

Alcune delle scie di schiuma sono il risultato della presenza di insetti acquatici, mentre altre possono formarsi a causa dei funghi che si mescolano con foglie marce o alghe sul fondale marino. In questi casi, la natura del fenomeno è innocua per l’ambiente e l’uomo.

Tuttavia, quando si osservano queste scie in corrispondenza di un’imbarcazione o in prossimità delle coste, è probabile che siano causate dall’immissione in mare di scarichi industriali, liquami, detergenti o sostanze pericolose per il benessere umano e ambientale.

Cosa fare quando vedi le scie

Gli inquinanti presenti nelle scie possono includere batteri dannosi come l‘Escherichia coli, che compromettono inevitabilmente la purezza dell’acqua, la bellezza dei mari ma soprattutto possono creare problemi alla salute umana.

Proprio per queste ragioni, è sconsigliato tuffarsi in mare quando si notano scie di schiuma. La salute dell’ecosistema marino e la sicurezza delle persone che frequentano le spiagge sono a rischio quando queste sostanze vengono rilasciate nell’ambiente marino.

La missione: proteggere l’ambiente

È fondamentale che le imbarcazioni e le industrie adottino misure adeguate per evitare lo scarico incontrollato di sostanze dannose in mare. È responsabilità di tutti proteggere il nostro ambiente marino e preservare la sua bellezza naturale. Le autorità competenti dovrebbero monitorare attentamente le fonti di inquinamento e promuovere una maggiore consapevolezza tra le persone riguardo ai danni che possono derivare da queste pratiche irresponsabili.

Le scie di schiuma marine sono, nella maggior parte dei casi, un fenomeno naturale derivante da sostanze prodotte da specie marine. Tuttavia, quando si presentano in concomitanza con attività umane irresponsabili, possono diventare una minaccia per l’ecosistema e per la salute pubblica.