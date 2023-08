News Hai 10 secondi per trovare il limone diverso, è impossibile | Solo i veri geni ci riescono Di Marina Drai - 10

Sei un vero genio? Allora mettiti alla prova con questo test: hai solo 10 secondi per trovare il limone diverso dagli altri.

I test visivi non stancano mai: sono divertenti e tengono allenata la mente. Si possono fare da soli o in compagnia, sfidando gli amici a fare di meglio e a trovare la soluzione in meno tempo possibile.

Sul web ci sono tantissimi enigmi visivi, alcuni più facili e alcuni più difficili, per accontentare i gusti e i livelli di tutti. Esistono dei siti che raccolgono tutti i test visivi e li dividono per tipo, per esempio “trova l’oggetto nascosto” e “trova le differenze,” e difficoltà, così che chiunque possa scegliere quello che fa al caso suo.

Ma come si fa a diventare bravi in questo tipo di test? Sicuramente ci vogliono molta pazienza e tanto allenamento: gli occhi e la mente, come il corpo, vanno allenati per renderli performanti e veloci, pronti a individuare tutte le particolarità delle immagini.

C’è chi nasce con uno spirito d’osservazione più spiccato di altri, ma si tratta di casi rari e comunque senza coltivare il proprio talento è impossibile riuscire a risolvere gli enigmi più difficili.

Dov’è il limone diverso?

Eccoci quindi al test di oggi, dove ti chiediamo di trovare il limone diverso dagli altri in meno di 10 secondi. Gli agrumi nell’immagine sembrano tutti uguali, ma ti assicuriamo che ce n’è uno che ha alcune caratteristiche che lo rendono diverso dagli altri. Troppo difficile? Cerca di non arrenderti subito e riprova, anche se sei già andato oltre il tempo limite.

Non è facile trovare il frutto diverso, anche perché i colori sono stati scelti apposta per confondere le persone. Il dettaglio che differenzia il limone che stai cercando è anche molto piccolo, quindi questo complica la risoluzione dell’enigma. Se proprio hai deciso di arrenderti, allora scorri sotto per scoprire qual è la soluzione.

Soluzione

Se sei arrivato fin qui significa che o vuoi controllare se la vostra soluzione è corretta, oppure ti sei arreso perché proprio non riesci a trovare l’agrume diverso dagli altri. Come si può vedere nell’immagine sopra, il limone diverso è l’ultimo della quarta fila, proprio nell’angolo in fondo all’immagine. Avevi indovinato?

Se ancora non ti fossi accorto del particolare, al limone cerchiato manca il riflesso bianco sulla buccia come hanno invece gli altri. Se non sei riuscito a individuare la differenza, non preoccuparti: era davvero difficile da trovare e solo chi si allena regolarmente coi test visivi riesce a scorgere queste particolarità. Ora è tempo di metterti alla prova con un altro quiz e cominciare ad allenarti sul serio!