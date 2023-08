News Se dormi in spiaggia prendi la multa: attenzione a questa legge | I comuni non perdonano Di Marina Drai - 13

Molti sognano di dormire una notte in spiaggia, cullati dalle onde del mare, sotto le stelle; ma è legale oppure no?

Tutti, almeno una volta, avrete sognato di addormentarvi in spiaggia di notte su un lettino o anche semplicemente sull’asciugamano steso sulla sabbia. Il mare di notte è uno spettacolo bellissimo e molti rimangono affascinati dalla sua tranquillità.

In molte località di mare è vietato usufruire dei lettini di notte, anche solo per sedersi un momento, figuriamoci dormire nei paraggi. D’estate i luoghi turistici sono molto controllati dalle forze dell’ordine, quindi è difficile passare inosservati, anche se di notte.

Ma dormire in spiaggia è davvero vietato in Italia? Tanti se lo chiedono dal momento che non si conoscono molto bene le leggi sull’argomento.

La questione, come vedrete, non è così semplice e dipende da molte variabili legate non solo alla regione, ma anche al singolo comune.

Spiaggia: demanio pubblico

Spesso si ripete che la spiaggia è demanio pubblico, ma cosa implica questa definizione? Il demanio pubblico è l’insieme dei beni che appartengono allo stato, alle regioni, agli enti locali e agli enti pubblici territoriali e sono destinati a usi pubblici.

Il demanio pubblico può essere di due tipi: necessario, composto da beni sono indispensabili per l’esercizio delle funzioni pubbliche, come le strade, le piazze, i porti, i fiumi e i laghi, e patrimoniale, ovvero i beni non indispensabili per l’esercizio delle funzioni pubbliche ma che sono comunque di interesse pubblico, come i palazzi pubblici, i musei, le biblioteche e i parchi pubblici. Per la legge i beni del demanio pubblico non possono essere venduti, divisi o dati in prestito e sono a disposizione dei cittadini.

Dormire in spiaggia è legale?

Vista la natura libera della spiaggia è quindi possibile dormirci? Le cose non sono così semplici: se da una parte è vero che, essendo di tutti, si può passare la notte in spiaggia, d’altra parte per lo stesso motivo non si può togliere la possibilità ad altri di usufruire di questo luogo. Questo significa che è possibile dormire per una notte con un sacco a pelo, ma è vietato per esempio piantare tende, montare gazebo o addirittura recarvisi con la roulotte.

In ogni caso è il comune che decide cosa si può e non si può fare nelle proprie spiagge tramite delle ordinanze specifiche per ogni zona. Generalmente i comuni vietano il bivacco notturno, anche solo con un sacco a pelo, specialmente nelle zone turistiche e in corrispondenza degli stabilimenti. Se per caso avete voglia di dormire in spiaggia, controllate bene cosa prevedono le norme della zona, altrimenti le multe possono essere poco piacevoli.