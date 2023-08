News Nightlife in Italia: i 10 luoghi più festaioli della penisola | Non vorrete più andarvene Di Marina Drai - 14

Voglia di fare festa? Non serve andare all’estero: in Italia siamo pieni di posti meravigliosi con una nightlife da invidia.

Tempo di vacanze e soprattutto di divertimento. Dove andare? C’è l’imbarazzo della scelta, anche nel nostro Paese! Molti sottovalutano le offerte italiane in termini di nightlife, ma la verità è che la penisola è ricca di luoghi bellissimi dove fare festa per tutta la notte.

Con “nightlife” si intende tutto un insieme di attività da svolgersi dopo il tramonto e per chi vuole fino all’alba. Il concetto di nightlife generalmente è legato alla cultura urbana, in quanto è nelle grandi città che si concentrano la maggior parte dei locali e delle attività che rendono possibile una vita notturna vivace.

In Italia gran parte della vita notturna estiva si svolge in località di mare: i lidi e le spiagge si riempiono di turisti e offrono decine e decine di eventi per divertirsi tutta la notte.

Se state ancora programmando le vacanze, ecco 10 dei migliori posti dove andare a divertirsi anche di sera e conoscere tante nuove persone.

Le città più festaiole d’Italia

Nella lista delle città più festaiole non può mancare la Riviera Romagnola. È una delle destinazioni turistiche più popolari d’Italia, non tanto per il mare quanto per la vivace vita notturna che si concentra in particolare nelle città di Riccione, Rimini e Cesenatico. Non può mancare Jesolo, in provincia di Venezia, che è diventata una delle mete più popolari per la vita notturna grazie a una vasta scelta di locali tra bar, pub, discoteche e club.

Spostandoci a Ovest troviamo la Versilia, una zona costiera della Toscana è famosa per la sua elegante vita notturna. La Versilia è una destinazione popolare tra VIP e celebrità, e offre una vasta scelta di locali esclusivi. Rimanendo nei dintorni troviamo l’Isola d’Elba, famosa per la sua natura incontaminata e la sua anima festaiola. Anche la Costa Smeralda è famosa per la sua lussuosa vita notturna.

Nightlife: una festa continua

Andando a sud, in Calabria, non si può non nominare la Riviera delle Palme, ricca di divertimento per i giovani. Non può mancare poi Gallipoli in Puglia, meta di chi vuole immergersi in un mare cristallino senza rinunciare alle feste in discoteche e club; sicuramente questa è la meta più famosa in assoluto che non passa mai di moda.

Tornando alle isole c’è anche Ischia, molto apprezzata anche dai turisti per via del divertimento notturno che offre e dei bellissimi scorci. Tornando in Calabria aggiungiamo la Costa degli Dei, ricca di locali per chi ama far festa. Infine, nella lista finisce anche Taormina, una città ricca di lounge bar ed eventi per passare serate indimenticabili.