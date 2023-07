News Spiagge caraibiche in Italia? Ecco dove trovarle! | Non crederete ai vostri occhi Di Ambra Ferri - 12

Se questa estate volete visitare un posto da sogno rimanendo in Italia, sappiate che ci sono gioielli nascosti nella nostra terra: ecco quali.

Spesso si tende a sottovalutare le meraviglie che la nostra penisola riserva. Turisti da tutto il mondo sono disposti a pagare molto pur di visitare l’Italia, un paese che offre buon cibo, percorsi colmi di storia, città folkloristiche e un mare mozzafiato.

Non tutti sanno dell’esistenza di moltissime spiagge italiane che non hanno nulla da invidiare a quelle caraibiche. Anzi, a volte sono persino meglio per ciò che le circonda e per i servizi che possono offrire.

Se quest’estate non avete voglia di allontanarvi e desiderate scoprire meglio le perle nascoste del nostro paese, ecco quali sono le spiagge più belle che non potete assolutamente perdere.

Le spiagge più belle in Italia: ecco dove trovarle

Dove si trova il mare cristallino in Italia? È una delle domande che i turisti da tutto il mondo si pongono più spesso durante l’estate. La nostra penisola ospita luoghi con spiagge dalla sabbia finissima, acqua del mare cristallina e meraviglie della natura che fanno da cornice. Sembra impossibile da immaginare, eppure sono proprio a casa nostra. Alcune delle spiagge più belle sono molto conosciute, altre si trovano in zone protette, e altre ancora sono perle naturali incontaminate da turisti.

La nostra penisola circondata dal mare regala paesaggi che ricordano quelli tropicali: se volete passare le vacanze estive in uno di questi luoghi, allora non potete perdervi la Sardegna che molti chiamano “la Polinesia italiana”. L’isola sarda regala paesaggi mozzafiato, con spiagge a perdita d’occhio circondate da una natura selvaggia: ecco perché è così ambita d’estate.

La Sardegna è senza dubbio uno dei posti più belli da visitare, ma se volete rimanere davvero a bocca aperta, non potete perdervi Cala Goloritzé, una delle spiagge più belle di sempre. Anche la Sicilia, l’isola sorella, ha un mare bellissimo: una delle spiagge più ambite si chiama Isola Bella e si trova nei pressi di Taormina. Insieme ad essa, scala le classifiche mondiali quella di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, visitata ogni anno da milioni di turisti.

Le meraviglie nascoste del nostro paese

Un’altra regione che riserva sorprese inaspettate è la Calabria: con 780 chilometri di costa, è facile trovare spiagge naturali che vi faranno innamorare. Tra queste, rientra sicuramente quella di Capo Vaticano, nella top 100 delle spiagge più belle del mondo. Infine, se decidete di rimanere in Italia, non potete perdervi la Puglia, in particolare la zona del Salento dove c’è la spiaggia di Pescoluse. Non a caso è soprannominata ‘le Maldive del Salento’: caratterizzata da sabbia bianca e acqua cristallina, conquisterà facilmente il vostro cuore.

Questi sono solo alcuni dei posti più belli in cui trascorrere l’estate se si cerca un mare quasi caraibico a portata di macchina. Sappiate, però, che nel nostro paese ci sono molte altre spiagge nascoste da non perdere.