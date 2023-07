News Addio al “Bonus” di Avanti un altro: lo svedese Daniel Nilsson in queste condizioni Di Mia Lonigro - 7

Daniel Nilsson noto per il suo ruolo di bonus ad Avanti un altro è sparito dai radar. Le motivazioni? Sono più gravi del previsto…

Daniel Nilsson, noto come il “bonus” di Avanti un Altro, ha catturato l’attenzione del pubblico italiano grazie alla sua bellezza e al suo carisma. Il programma, condotto da Paolo Bonolis, è diventato uno dei giochi televisivi più amati dagli spettatori italiani.

Tuttavia, Daniel è stato sostituito da Andrea De Paoli, un altro bellissimo ragazzo che ora ricopre il ruolo di bonus in Avanti un Altro. Anche se il motivo dell’addio non è stato specificato, sembra che Daniel abbia dovuto affrontare gravi motivi personali, come annunciato da Franco Pistoni, uno dei protagonisti del programma e conosciuto come Lo Iettatori tramite un commovente post su Instagram, in cui lo ricorda con grande affetto.

Avanti un Altro è un popolare programma televisivo italiano condotto dal leggendario Paolo Bonolis. Il gioco coinvolge una serie di domande e prove di abilità, con il bonus che svolge un ruolo chiave nell’interazione con i concorrenti. Daniel Nilsson, con i suoi capelli biondi e il suo fascino irresistibile, ha reso il personaggio del bonus un’icona amata dal pubblico.

L’uomo è un modello e attore svedese, originario di Stoccolma. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo lavorando come modello in diversi paesi. Grazie al suo aspetto affascinante, ha ottenuto notevoli successi nel campo della moda. La sua partecipazione ad Avanti un Altro ha contribuito a renderlo famoso in Italia e ad aumentare la sua popolarità tra il pubblico televisivo.

Il passato da sportivo e l’amore

Prima, però, di affacciarsi al mondo dello spettacolo Nilsson era un vero e proprio sportivo: infatti, la sua passione per l’Hockey e il duro lavoro lo hanno portato a gareggiare in competizioni importanti anche di caratura internazionale. Nato a Malmo, sebbene mostri meno della sua età ossia 43, Daniel è del segno dell’acquario ed in seguito ad un brutto infortunio interrompe i sogni di gloria con l’Hockey dedicandosi al surf dopo essersi trasferito in Australia.

Una volta, invece, in pianta stabile in Italia Daniel ha cominciato a lavorare nella moda, prima come modello diventando poi un vero personaggi televisivo grazie al lavoro nella trasmissione di Paolo Bonolis. Secondo quanto indicato dal suo Instagram Daniel è fidanzato con Maja Ivarsson, alias Nancy Blond della quale pare innamoratissimo anche se i particolari della loro storia personale rimangono privati.

Il commovente addio

Nonostante il grande successo e l’affetto del pubblico, Daniel Nilsson è stato sostituito nel ruolo del bonus da Andrea De Paoli. In uno degli ultimi post sui suoi social Daniel si mostra con un piede rotto ingessato, bloccato su un letto di ospedale. Proprio da qui scrive: “Non si cammina ma si parla molto. In attesa di operazione”.

Altri dettagli non sono stati svelati ma a chiarire un po’ ci ha pensato Pistoni che come già detto gli he dedicato un dolce messaggio social riconoscendone l’importante contributo che ha dato al programma condotto da Paolo Bonolis.