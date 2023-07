News Simbologia dei fiori: scegli il tuo preferito e scopri tratti inediti della tua personalità Di Ambra Ferri - 10

Scopri chi sei scegliendo un fiore: può sembrare un semplice gioco, eppure la natura può svelare molto di noi stessi.

Esistono diversi modi di scoprirsi e imparare a conoscersi, uno di questi passa attraverso i fiori. In natura ce ne sono moltissimi di forma, colore e tipologia diversa: variano dal rosa, passando per l’arancione, fino al blu. I fiori sono talmente vari che non possono non piacere a tutti.

Il test di oggi vi permetterà di scoprire di più sulla vostra personalità attraverso la natura. Dovete solo scegliere quale fiore preferite tra quelli proposti.

Ognuno di essi, infatti, ha caratteristiche diverse, proprio come ogni essere umano. E tu, quale scegli?

Scegli un fiore e scopri chi sei

Forse non tutti sanno che dietro i fiori e la natura in generale si nasconde una grande simbologia secolare, che da sempre affascina l’uomo. I fiori, infatti, hanno la capacità di svelare i tratti caratteriali delle persone. Se il vostro fiore preferito è la rosa, per esempio, questa scelta ha diversi significati a seconda del colore. Chi preferisce quelle rosse solitamente è una persona molto passionale, legata ai valori dell’amore, della famiglia e dell’amicizia. Chi opta per quelle di colore rosa, invece, ha un animo davvero gentile, mentre le bianche rappresentano innocenza e riservatezza. Chi predilige le rose agli altri fiori, in generale, è una persona molto profonda, che ama vivere di sentimenti.

Il tulipano è un altro dei fiori più amati di sempre. Chi lo sceglie è un perfezionista che ama avere sempre le situazioni sotto controllo. Prima di compiere qualsiasi scelta ci pensa due volte e controlla anche tre. Sono persone premurose che amano prendersi cura di chi li circonda.

Il significato delle diverse scelte

Chi sceglie il giglio, invece, è leale d’animo, ma anche nostalgico. Di solito queste persone amano il vintage e tutto ciò che è vecchio e riprende vita. A volte vivono un po’ troppo nel passato, dimenticandosi il presente. I narcisi, invece, simboleggiano tutto ciò che è bello e affascinante. Se prediligi questo tipo di fiore, sei una persona piena di energia e che ama stare in compagnia, per questo sei solito riunire tutti i tuoi amici e circondarti sempre di persone.

Chi ama i girasoli ama anche trascorrere del tempo con i propri affetti, senza trascurarli neanche per un giorno. Sei una persona molto audace e hai un cuore molto puro. Se, invece, preferisci le orchidee, sappi che sono uno dei fiori più sofisticati e misteriosi della storia. Di solito vengono scelti da persone molto riservate, che non amano esternare i propri sentimenti e per questo sono circondate da un alone di mistero.