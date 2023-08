News Conseguenze del ciclone Circe: torna il caldo africano con grandinate e tempeste a sorpresa| Estate drammatica Di Marina Drai - 8

Dopo un weekend di temperature al di sotto delle medie stagionali a causa del ciclone Circe, si torna al caldo afoso.

Quest’anno l’estate continua ad alternare giornate di caldo estremo a crolli improvvisi di temperatura che causano fenomeni anche molto forti in tutta la Penisola. L’ultimo ciclone che ha colpito l’Italia si chiama Circe e ci ha fatto assaggiare l’autunno in anticipo.

Purtroppo lo scorso weekend non è stato fortunato per i vacanzieri: solo in pochi si sono potuti godere il bel tempo, anche se con temperature molto al di sotto delle medie stagionali. Ma il ciclone non ha semplicemente rovinato le vacanze di alcuni: ha anche causato diversi danni.

Le regioni del Nord hanno vissuto lo spettro di nuove inondazioni e grandinate dopo gli eventi di fine luglio che hanno provocato danni ingenti. Fortunatamente i fenomeni temporaleschi non sono stati così forti, ma, come si dice, hanno aggiunto pioggia sul bagnato.

Ma cosa succederà dopo questo primo weekend di agosto? Dobbiamo aspettarci nuovi temporali o potremo stare tranquilli per un po’? Ecco che cosa dicono le previsioni del meteo per il nostro Paese per le prossime settimane.

Il ciclone Circe

Il ciclone Circe ha fatto piombare l’Italia in un freddo autunnale: il weekend del 5 e 6 agosto è stato caratterizzato da piogge, temporali e anche grandinate su tutta l’Italia, con temperature al ribasso anche di 10-15 gradi. Nord, Centro e Sud del Paese hanno vissuto quello che gli esperti hanno chiamato “ridimensionamento termico” che ha sconvolto i piani di vacanza di moltissimi italiani.

Emilia Romagna, Triveneto, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise le regioni più colpite al mattino e nel primo pomeriggio. I fenomeni temporaleschi hanno coinvolto per lo più la zona dell’adriatico, ma già dalla sera il tempo si è calmato e il cielo rischiarato. Ora, con un po’ di fatica, l’estate sta per riprendersi il suo spazio.

Previsioni dal 7 agosto

Oggi lunedì 7 agosto gli effetti del maltempo sono ancora percepibili su alcune regioni, in particolare in Abruzzo e Molise. Il rischio temporali continuerà a rimanere alto su diversi settori delle due regioni, e in generale nel Paese si potrà godere ancora per un giorno delle temperature fresche del weekend appena passato.

Per la fine della settimana e per ferragosto è previsto il gran ritorno dell’anticiclone africano che tornerà a far splendere il sole e riscaldare l’aria. Chi aveva programmato le vacanze per metà agosto può stare tranquillo: il tempo reggerà nelle prossime settimane e l’estate tornerà a essere quella di luglio. Solo il 12 e il 13 luglio ci sarà una piccola instabilità temporanea, ma niente di preoccupante.