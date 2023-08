News Ricordate Dennis Fantina, il primo vincitore di Amici? Costretto a cambiare vita | Cosa gli è successo? Di Ambra Ferri - 9

Vi ricordate Dennis Fantina, il primo vincitore di Amici? La sua vita è cambiata completamente: ecco cosa fa oggi.

I veri fan di Amici lo ricorderanno sicuramente: a salire sul podio durante la prima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi fu Dennis Fantina.

Correva l’anno 2002, quando Dennis vinse Saranno Famosi, oggi rinominato Amici. Dopo la vittoria non si ferma e continua a riconcorrere il suo sogno di diventare un cantante di successo. Negli anni partecipa a The Voice, Tale e Quale Show, eppure, non riesce ad affermarsi nel mondo discografico.

Una grande delusione che lo porterà a cambiare completamente prospettive di vita. Oggi, infatti, Dennis è un’altra persona: svolge un lavoro lontano dal mondo della musica e dello spettacolo. Ecco il suo racconto.

Chi è il primo vincitore di Amici

Nato a Trieste il 6 dicembre 1976, Dennis si è presentato a Saranno Famosi come aspirante cantante. Oltre ad essere stato appassionante, il suo percorso gli ha permesso di migliorare nella musica. Eppure, proprio quando la sua passione stava per diventare un lavoro, il suo sogno si è sgretolato. Dopo essere uscito vincitore dal talent di Maria, Dennis credeva che avrebbe ricevuto molte proposte lavorative, o almeno delle possibilità. Le cose, però, non sono andate come sperava il giovane cantante.

Inizialmente firma un contratto con la casa discografica di Caterina Caselli e incide il suo primo album. Poi debutta in teatro con Greese e inizia a partecipare a molte trasmissioni di successo come anche Tale e Quale Show. Il punto di rottura con le luci della ribalta arriva nel 2009, quando ha dovuto cambiare completamente vita. “Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia, non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”, ha raccontato Dennis in un’intervista. Infatti, negli anni aveva costruito una famiglia con la sua compagna Sabrina.

La nuova vita di Dennis Fantina

Fantina si sfoga nel salotto di Oggi è un altro giorno, dove ha ripercorso la sua storia con l’aiuto di Serena Bortone. Dennis racconta la delusione provata nell’abbandonare un sogno, ma anche della necessità di trovare un lavoro stabile, che gli permettesse di badare alla sia famiglia.

Oggi Dennis ha aperto un bar e anche se non compare più difronte alle telecamere è un uomo e un papà felice. La sua storia di vita parla di una grossa delusione, di un sogno svanito nel nulla, ma dimostra anche tutta la maturità del primo vincitore in assoluto di Amici.