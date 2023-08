News Pericolo: se bevi troppa acqua di mare il corpo impazzisce | Ecco cosa succede Di Mia Lonigro - 14

I rischi del nostro corpo quando ingerisce acqua di mare: cosa ci succede se il sale finisce nel sangue. Rischi gravi!

L’acqua di mare è una risorsa naturale affascinante, ma nasconde anche alcuni rischi per il nostro corpo quando viene ingerita. Prima di esplorare i pericoli, è importante comprendere la composizione dell’acqua del mare. Essa contiene una varietà di sali disciolti, con il cloruro di sodio (comunemente noto come sale da cucina) che è il componente più abbondante.

Tuttavia, non tutti i mari hanno la stessa concentrazione di sali nelle loro acque. Ad esempio, c’è una notevole differenza tra il Mar Mediterraneo e il Mar Morto: il primo ha una concentrazione di sale più bassa, mentre nel secondo la concentrazione salina è molto elevata che arriva al 43%.

Per capire gli effetti dell’acqua di mare sul nostro corpo, è fondamentale conoscere il processo osmotico. L’osmosi è il fenomeno attraverso il quale l’acqua fluisce attraverso una membrana semipermeabile da una soluzione meno concentrata di sali a una più concentrata, al fine di raggiungere un equilibrio tra le due soluzioni.

Il nostro corpo è in uno stato di equilibrio osmotico, il che significa che il livello di sali e acqua all’interno delle nostre cellule è bilanciato e controllato con precisione. Tuttavia, quando ingeriamo grandi quantità di acqua di mare, si attiva un processo chiamato isotonico.

Cosa succede al nostro corpo

L’ingestione di grandi quantità di acqua di mare può portare a due possibili scenari per noi dannosi: la disidratazione e il sovraccarico renale. Quando beviamo acqua di mare, la concentrazione di sali è molto più alta rispetto a quella presente nel nostro corpo. Ciò spinge l’acqua a fluire fuori dalle cellule per cercare di raggiungere l’equilibrio con la soluzione esterna, causando disidratazione delle cellule. Per espellere il sale presente nell’acqua di mare, il corpo utilizza l’urina.

Tuttavia, dobbiamo fare attenzione, poiché espellendo il sale, potremmo anche eliminare una quantità eccessiva di acqua, conducendo alla disidratazione. I sintomi della disidratazione includono crampi muscolari, bocca secca e una forte sensazione di sete. Inoltre, il sangue potrebbe accumulare un eccesso di sale che non riesce a smaltire completamente, poiché alcuni canali all’interno dei reni possono andare sotto pressione. Questo può causare problemi ai reni e influenzare negativamente la loro capacità di regolare il bilancio idrico nel corpo.

Fare sempre attenzione a quando ci si tuffa in mare

È quindi fondamentale fare attenzione quando ci si trova in contatto con grandi quantità di acqua di mare, come nel caso di un’onda che ci travolge. In queste circostanze, è meglio evitare di ingerire acqua di mare e cercare di sciacquarsi la bocca con acqua dolce per ridurre l’assunzione di sale.

Tuttavia, bisogna rendersi conto che ovviamente se si è travolti da un’onda piccola non vi sono reali conseguenza ma tutte le indicazioni e spiegazioni sopracitate riguardano quando si ingeriscono grandi quantità di acqua marina. Per godere appieno delle meraviglie dell’acqua di mare, è sempre consigliabile seguire il buon senso e prestare attenzione alla nostra salute.