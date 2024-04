Royal Family, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale: l’infezione l’ha colpito proprio al…

Un’altra brutta situazione colpisce i reali, proprio lei è stata ricoverata d’urgenza in ospedale e l’infezione sembra aver colpito…

I reali non sembrano avere pace: dopo la notizia che ha sconvolto il mondo sulla malattia di Kate Middleton, ecco che arriva una terribile novità sempre dalla famiglia reale.

Proprio lei è stata d’urgenza in ospedale per un’infezione che ha da subito spaventato i medici. La notizia ovviamente ha fatto il giro del mondo.

Sembra che sia proprio un periodo tremendo per la nobiltà e che non si possa stare tranquilli un minuto. Il mondo intero adesso è sconvolto dal fatto che il membro reale sia in condizioni precarie.

I sudditi sono tutti in pensiero per lei e non riescono a darsi pace. Vorrebbero conoscere di più sulle condizioni della donna, ma purtroppo la famiglia sta riuscendo a mantenere un certo riserbo e non fa trapelare nulla, o quasi: ecco cosa è emerso dagli ultimi scambi con l’ospedale.

Royal Family in ginocchio

Purtroppo le infezioni vanno trattate il prima possibile e in determinate condizioni possono essere molto pericolose. È per questo che quando il mondo ha saputo della terribile infezione che ha colpito la donna, è andato nel panico: un’altra malattia non ci voleva, non ora che la situazione è già molto delicata tra i reali.

Da giorni ci si chiede che cosa sta accadendo in ospedale, se la donna verrà dimessa ed eventualmente quando, ma i giornali non riescono a scavare così a fondo. Adesso però ci sono importanti novità che potrebbero cambiare le cose e dare una risposta ai dubbi delle persone. La situazione è tutt’altro che semplice e bisogna agire con cautela.

Le condizioni della donna

Il mondo è rimasto per qualche giorno col fiato sospeso dopo aver scoperto che Sofia di Spagna, moglie dell’ex re di Spagna Juan Carlos, è stata ricoverata presso una clinica di Madrid per un’infezione alle vie urinarie. Da subito i seguaci della royal family spagnola si sono spaventati, temendo il peggio, ma per fortuna il re Felipe VI, figlio della donna, ha rassicurato tutti dicendo che sua madre stava bene e che non vedeva l’ora di essere dimessa.

La paura è stata comprensibile: si tratta della prima volta che la donna viene ricoverata, e in più pochissimo tempo fa Kate Middleton ha dato una notizia terribile a tutto il mondo proprio dopo essere stata ricoverata. In questo caso fortunatamente si tratta di una situazione risolvibile, anche se chiaramente bisogna prendere tutte le precauzioni del caso vista l’età della donna. Adesso non resta che aspettare la notizia del suo ritorno a casa e finalmente mettersi il cuore in pace.