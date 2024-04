Allerta meteo 25 aprile, importanti cambiamenti: il rovescio coinvolgerà alcune regioni | Prepararsi adeguatamente

Allerta meteo in vista del ponte del 25 aprile, importati rovesci interesseranno alcune regioni, necessità di essere adeguatamente preparati.

La primavera è ormai iniziata da un mese ma in questi ultimi giorni sembra essere tornati in pieno inverno con forti piogge, vento inarrestabile e temperature ben al di sotto della media stagionale. Uno dei lunghi ponti festivi di questa stagione sta per iniziare e ci si chiede che tempo ci sarà tra il 25 e il 28 aprile.

Chiunque abbia intenzione di fare le valige e partire per una breve vacanza dovrebbe immancabilmente controllare il meteo, perché la parola d’ordine di questi giorni è ‘variabile’. Infatti, nei prossimi giorni continueremo ad avere tempo instabile e variabile praticamente su tutta la penisola con temperature ben al di sotto della media stagionale.

Quei pochi giorni di sole e clima mite delle scorse settimane ci hanno illuso facendoci credere che ormai la bella stagione era iniziata e, invece, il tempo ci sta dando delle batoste dai caratteri prettamente invernali. Anche la prossima settimana iniziarà con giornate nuvolose, piogge intense sparse e temperature che arrivano massimo a 13 gradi.

Tuttavia, malgrado la variabilità del tempo che caratterizzerà l’inizio della prossima settimana le temperature dovrebbero cominciare a salire lievemente proprio da giovedì 25 aprile. Ma non abbassate mai la guardia dato che, comunque, il tempo si presenta essere molto variabile ed instabile anche nei giorni successivi.

Ponte del 25 aprile, tempo variabile

La giornata di giovedì 25 aprile prevede il cielo prevalentemente nuvoloso con piogge sparse soprattutto nelle zone centro settentrionali d’Italia. Le temperature resteranno ferme al di sotto della media stagionale e le piogge potrebbero proseguire anche nella giornata di venerdì 26 aprile. Il maltempo persisterà per via della presenza di una circolazione di bassa pressione che si dovrebbe allontare nel fine settimana tra il 27 e il 28 aprile.

Per tutta la durata del lungo ponte, quindi, avremo alcune regioni in particolare tormentate ancora da qualche residuo di pioggia insistente. In particolare, i rovesci si presenteranno nelle zone del centro-sud giovedì 25 aprile, lungo l’Appennino e il nord-ovest venerdì 26, in Toscana, Emilia-Romagna e in alcune regioni nord-occidentali sabato 27 e nelle zone del nord-ovest domenica 28 aprile.

Un lieve miglioramento

Nonostante le piogge che potranno essere comunque presenti insistentemente durante tutto il ponte del 25 aprile, si vedranno dei netti miglioramenti verso il fine settimana tra sabato 27 e domenica 28 aprile. In questi giorni le temperature torneranno nella media stagionale fino a toccare pucchi di 20 gradi e oltre, soprattutto nelle regioni del centro-sud.

Per le regioni del nord, invece, ci sarà ancora variabilità ed instabilità e la perturbazione del vortice atlantico potrebbe invadere le zone del nord-ovest. Questo potrebbe portare ancora più instabilità e variabilità al nord d’Italia provocando ulteriori piogge e abbassamenti di temperature. Se avete intenzione di fare una gita fuoriporta, consultate il meteo e preparatevi per ogni evenienza climatica.