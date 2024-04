Antonella Clerici, l’incidente in diretta: colpita in faccia con violenza | Costretti a interrompere tutto

Per Antonella Clerici si è trattato di un situazione surreale, l’individuo si è intrufolato e l’ha colpita in pieno volto.

Antonella Clerici è una delle donne e presentatrici più amate della televisione, ma anche una delle più chiacchierate proprio perché in più occasioni ha preso posizioni forti e decise.

Per questo ha deciso di sedersi sulla seria bollente di Belve, il programma di grande successo di Rai1 condotto da Francesca Fagnani. Con la sua solita ironia e professionalità ha risposto alle belvate della conduttrice spietata.

Però quello che nessuno poteva aspettarsi è successo proprio in diretta, si tratta di un episodio agghiacciante che ha letteralmente costretto a bloccare tutto per riuscire a capirne la gravità.

Davanti agli occhi pietrificati del pubblico proprio Antonella è stata colpita in pieno viso senza pietà da una persona che si è riuscita a intrufolare negli studi Rai e a passare i serratissimi controlli di sicurezza.

Il colpo in faccia e le urla in studio

tra il pubblico è calato un gelo e un silenzio assordante, poi qualcuno ha avuto la forza di gridare “Ma chi sei?”, purtroppo però tutto è accaduto troppo velocemente perché si riuscisse a rendersene conto. Antonella Clerici è stata vittima di un terribili atto vandalico proprio mentre si trovata in studio e stava parlando proprio davanti a molte persone.

Purtroppo per quanto gli scherzi e gli atti improvvisi siano parte della televisione, questo non lo è stato affatto, non si trattava di uno ‘scherzo’ (di cattivo gusto) programmato, una donna le si è avvicinata velocemente alle spalle e la aggredita al volto lasciandola completamente sfigurata. Dopo un secondo di panico sono scoppiate le urla del pubblico.

Antonella Clerici colpita in faccia dalla donna

Per entrare nel dettaglio della brutta avventura capitata ad Antonella Clerici dobbiamo tornare al suo programma Il Ristorante, mente stava parlando, una donna le si è avvicinata dalle spalle e l’ha colpita violentemente in viso con una torta e l’impatto è stato decisamente brusco.

Nonostante il momento sfiorasse il surreale Antonella è riuscita a mantenere la calma e con grandissima professionalità è andata avanti con la trasmissione, lo spavento iniziale appena presa la botta in faccia è stato subito dissimulato con un: Sono come Pippo Baudo!”. Ancora una volta la grande conduttrice ha dimostrato di essere una professionista con la P maiuscola. Ma chi era la donna che ha compiuto il gesto? Solo tempo dopo si è venuto a scoprire che si trattava della moglie di Edoardo Vianello, la quale voleva vendicarsi di come era stato trattato il marito proprio dalla produzione. Vianello a dichiarato di non essere mai stato a conoscenza di questo piano.