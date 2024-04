Lory Del Santo, “È morto per pochi secondi”: tremendo incidente che l’ha massacrata | Adesso sopravvive

Lory Del Santo ha dovuto affrontare un tremendo incidente mortale che si porterà dentro per tutta la vita.

Lory Del Santo è una donna con una vita che sembrano mille, ma dal suo racconto probabilmente in molte occasione avrebbe preferito viverne anche meno ma con più attimi di felicità. Ospite di Belve si racconta senza veli.

Ancora una volta sulla sedia di bollente della televisione italiana, la Del Santo ha risposto alle belvate della giornalista Francesca Fagnani, in molti hanno atteso la risposta definitiva in seguito alle ‘accuse’ della settimana precedente lanciate da Marcella Bella.

Sicuramente un siparietto che ha divertito il pubblico e che accende quella fiamma sempre viva del gossip che tanto piace, ma per Lory la vita ha riservato anche momenti davvero drammatici che le hanno cambiato la vita.

In molte interviste ha confessato che nonostante tutto si è divertita nella sua vita, ma ogni tanto, nei suoi occhi si scorge quella luce di profondo dolore che la accompagnerà per sempre. Un dolore che nessuno dovrebbe mai provare.

Lory Del Santo una sopravvissuta alla vita

Sicuramente quando si parla di Lory Del Santo è difficile non pensare a tutti i grandi amori che ha avuto nella sua vita, alcuni aneddoti risultano anche molto affascinanti e divertenti, come quando qualcuno aveva fatto uscire la notizia che avesse un flirt con Donald Trump. In seguito smentito con decisione. Invece è molto famosa la sua relazione con Gianni Agnelli con in quale è stata per ben due anni.

Nella vita della Del Santo c’è stato anche un grandissimo amore, quello con il musicista Eric Clapton, con il quale è stata insieme per ben cinque anni e la loro sembrava la storia d’amore del secolo dalla quale è nato anche un figlio, Conor. Purtroppo il destino ha distrutto tutto nel modo più tremendo possibile.

La tremenda morte per soli pochi secondi

L’amore che legava Lory Del Sanro ed Eric Clapton sembrava poter durare per sempre, se non fosse mai arrivato quel maledetto 20 marzo 1991, loro foglio Conor aveva solamente cinque anni quando, per un banale errore di distrazione ha perso la vita. Un addetto alle pulizie aveva scodato di chiudere una finestra al 53esimo piano del grattacelo di New York in cui alloggiavano e Conor è caduto.

Questa tragedia ha portato alla fine della relazione con Clapton e dopo trent’anni la Del Santo ha raccontato che si è trattato di secondi, “Il destino è fatto di secondi”, confessando che sarebbero bastati due secondo prima e questo tragico fatto non sarebbe mai accaduto. Purtroppo questo non è stato l’unico figlio che ha perso, quattro anni fa Loren, suo figlio di 19 anni si tolse la vita, gli fu diagnosticata la anedonia, ovvero l’incapacità di provare piacere per le cose della vita trascinandoti in un buco nero senza ritorno.