Giovanna Sannino, “In carcere per…”: è successo davvero: dalla finzione di Mare Fuori alla tremendà realtà | Imperdonabile

Per Giovanna Sannino la finzione del carcere di Mare Fuori purtroppo diventa realtà, una situazione imperdonabile. Dolore e delusione.

Carmela di Mare Fuori è uno dei personaggi che più si è fatto strada nel cuore dei telespettatori italiani ed è interpretato da Giovanna Sannino, una giovane donna che sa benissimo cosa significa trascorrere del tempo in carcere. Quando finzione e realtà si uniscono in un’unica verità è un caso eclatante che potrebbe essere piacevole o meno, in base a quale finzione e realtà si mescolano.

Lo scorso 20 aprile, la Sannino è stata ospite a Verissimo, talk show in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin, dove ha svelato alcuni suoi aspetti della vita privata che nessuno si sarebbe mai immaginato di scoprire. Giovanna Sannino ha sempre voluto fare l’attrice e alla fine si sta confermando una delle più talentuose ed apprezzate grazie alla serie tv Mare Fuori.

L’attrice ha confermato che il suo personaggio, Carmela, ci sarà anche nella quinta stagione e il pubblico non vede l’ora di scoprire gli eventi che la riguarderanno da vicino. Ma il set di Mare Fuori non è stato solo uno slancio per la carriera lavorativa ma anche per la vita privata. Infatti, la giovane donna ha trovato l’amore proprio tra il cast della serie.

Giovanna ha iniziato una relazione sentimentale con Gaetano Migliaccio, Salvo di Mare Fuori, che ha impiegato ben 5 mesi per conquistare il cuore della dama. Giovanna ha rivelato che in quel periodo era restia a lasciarsi andare di nuovo all’amore perché aveva appena finito una storia che l’ha cambiata molto. Tuttavia, il corteggiamento all’antica fatto da Gaetano per 5 mesi l’ha conquistata del tutto.

Un episodio drammatico

Purtroppo, però, la vita di Giovanna Sannino non è soltanto scandita da una carriera stellare e da un amore corrisposto e sincero, ma anche da un evento doloroso ed indelebile che ha segnato la vita della giovane in modo irreparabile. La Sannino interpreta un personaggio chiuso in carcere ma questa recita si è fusa con la sua vita vera.

Giovanna Sannino sa fin troppo bene come non si può scherzare con la legge che, senza troppi giri di parole, ti schiaffa in carcere se hai commesso anche un minimo errore. L’attrice ha vissuto l’esperienza dell’arresto in modo praticamente diretto che l’ha toccata nel profondo del suo essere e che l’ha segnata per sempre.

L’imperdonabile errore

Durante l’intervista a Verissimo, la Sannino ha anche toccato un argomento per lei molto doloroso e difficile da affrontare, ovvero il periodo della sua adolescenza e di quando ha visto portare via suo padre dai Carabinieri. Il padre, ex sindaco di Casavatore, in provincia di Napoli, è stato arrestato e portato in carcere per corruzione.

Il padre di Giovanna Sannino ha trascorso dieci giorni in prigione ed ha vissuto due mesi agli arresti domiciliari per un imperdonabile errore giudiziario. Infatti, l’uomo è stato accusato di un viaggio fatto ma non prenotato nell’agenzia accusata e, alla fine, per riuscire a chiudere la dolorosa e complicata vicenda, il padre della Sannino ha deciso di patteggiare.