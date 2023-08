Serie TV Mare Fuori 4: una delle coppie tornerà insieme, scoppia il putiferio | Anticipazioni Di Ambra Ferri - 16

I fan di Mare Fuori impazziranno di gioia nel sapere che una delle coppie più amate di sempre tornerà insieme: ecco di chi si tratta!

Dai più giovani ai più grandi, la vita dei ragazzi nel carcere minorile di Napoli ha appassionato per ben 3 stagioni tutti gli italiani. La serie tv firmata Rai ha registrato un successo senza precedenti, grazie alla sua capacità di entrare nelle vite di giovani ragazzi che cercano di svincolarsi dalla malavita.

Oltre agli errori commessi dai protagonisti della serie, in Mare Fuori si approfondiscono le relazioni sentimentali, che hanno emozionato i telespettatori, curiosi di sapere come si svilupperanno gli amori nella quarta stagione, la prossima ad uscire.

E a proposito di amore, c’è una coppia che molto probabilmente tornerà insieme. Ecco di chi si tratta.

Un inaspettato ritorno di fiamma

Il regista e i giovani attori di Mare Fuori sono molto attivi sui social e per questo spesso si fanno sfuggire indizi rivelatori. Anche in questo caso è trapelato un segreto sulla trama, che molto probabilmente non doveva essere svelato. Lo spoiler ha alimentato ancora di più la curiosità dei telespettatori, in attesa dell’uscita della prossima stagione. In questi mesi in molti si stanno chiedendo in che modo si svilupperà la trama, se ci sarà qualche vittima dall’incontro tra Carmine, Rosa e suo papà. Molti credono che a sparare il colpo finale sia stato un quarto personaggio, intervenuto all’ultimo per salvare Carmine Di Salvo.

Per scoprire cosa è successo veramente è necessario aspettare l’uscita della quarta stagione. Intanto, però, il regista della serie Ivan Silvestrini ha pubblicato alcuni video dal set su Instagram che hanno attirato l’attenzione dei fan, per via di un dettaglio in particolare. Nel video pubblicato sui social il cast si trova nella casa in cui vivevano il comandante Massimo e l’ex moglie Consuelo. Infatti, sono visibili le foto di famiglia che conservavano in soggiorno. L’ipotesi è che i due siano tornati insieme e abbiano quindi superato la crisi di coppia raccontata nelle prime tre stagioni.

Mare Fuori 4: le indiscrezioni sulla prossima stagione

Alcuni fan non sono felici del possibile ricongiungimento tra il comandante e la sua ex moglie, perché sognano che Massimo torni con Paola, la direttrice dell’IPM. Non solo amore, secondo il magazine “Chi” Carmine Recano a dicembre sarà impegnato nella tournée di un musical, che potrebbe interferire con Mare Fuori. La paura è che l’attore si assenti per via di questo nuovo impegno lavorativo.

Sempre il magazine “Chi” rivela che Andrea Sannino, conosciuto per il brano “Abbracciame”, dovrebbe interpretare Edoardo Conte, mentre l’ex finalista di Amici 19, Giulia Molino, dovrebbe vestire i panni di Crazy J. Insomma, secondo queste indiscrezioni potrebbero esserci grandi cambiamenti nella prossima stagione di Mare Fuori. Nel caso in cui questi rumor si rivelassero veritieri, come verrebbero accolte le novità dai fan? La serie rischia un flop? Non resta che attendere e vedere cosa accadrà.