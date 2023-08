Serie TV Il paradiso delle signore 8: arriva l’annuncio ufficiale dell’addio | Fan increduli Di Diandra Migliorucci - 14

La nuova stagione della fiction targata Rai sta facendo piazza pulita di diversi volti noti, ma quest’ultimo è stato davvero un brutto colpo.

Il paradiso delle signore è una soap opera italiana che va in onda nei pomeriggi di Rai1 da diversi anni ormai ed è stata in grado di conquistare il cuore di moltissimi italiani. La storia racconta le vicende dei protagonisti ambientate nella Milano degli anni ’50 e ’60.

I loro intrighi e le loro lotte hanno appassionato i fan che non vedono l’ora di seguire l’ottava stagione della fiction. Quest’ultima comincerà ad andare in onda dal prossimo 11 settembre, sempre su Rai1 e sempre nelle ore pomeridiane.

Oltre all’eccitazione dei fan per l’arrivo imminente della nuova stagione, c’è però anche del malcontento generale, dal momento che abbiamo dovuto dire addio a diversi personaggi molto amati della serie.

Ad esempio, nell’ottava stagione non ritroveremo più Agnese Amato, la sarta dell’atelier Paradiso, interpretata da Antonella Attili. Tuttavia, il suo addio non è stato improvviso perché già aleggiava nell’aria da diverso tempo. I fan sono rimasti sconvolti per un altro personaggio che se ne va.

Addio Ludovica

Stiamo parlando di Ludovica Brancia di Montalto, giovane ereditiera interpretata da Giulia Arena. Nella settima stagione, abbiamo assistito al matrimonio tra Ludovica e Ferdinando di Torrebruna. La coppia si è trasferita a Napoli, dicendo addio per sempre alla città di Milano e al vero amore della giovane, ovvero Marcello Barbieri.

I fan della serie e del personaggio di Ludovica ci sono rimasti male nello scoprire che lei non farà parte del cast dell’ottava stagione. L’attrice ha voluto sottolineare che non è stata una sua decisione, pubblicando un post sui social che recita così: “Ludovica quest’anno non farà parte del Paradiso, ma non è stata una mia volontà abbandonare”.

Le parole di addio di Giulia a Ludovica

In un altro post, la Arena ha voluto salutare il suo personaggio: “La prima scena nei panni di Ludovica è stato il primo giorno di set della mia vita, e con te ho iniziato un capitolo di cui andrò sempre immensamente fiera e di cui sono incredibilmente grata. […] Grazie Ludovica, perché sei stata una compagna entrata in punta di piedi nella mia vita, una delle sfide più belle.

Grazie perché sei stata capace di farti amare da me, che prima di chiunque altro detestavo il tuo modo di fare e non comprendevo le tue scelte. […] Il regalo più bello che Ludovica potesse farmi è stato donarmi un pubblico come voi”. Giulia Arena ha affermato che le piacerebbe tornare sul set de Il paradiso delle signore. Forse non è un addio, ma un arrivederci.