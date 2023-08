Serie TV Un posto al Sole: dramma in vista per Lara, verrà smascherata? | Anticipazioni Di Ambra Ferri - 10

Lara sarà una delle protagoniste delle nuove puntate di Un Posto al Sole per via del suo piano malefico, che sta per essere scoperto.

L’attenzione nella serie tv firmata Rai è tutta su Lara, intenta ad attuare una strategia che presto verrà a galla e sconvolgerà tutte le carte in tavola.

Le ultime puntate sono state davvero sorprendenti, è successo l’impensabile. Le vita di Eduardo e Damiano, Marina e Roberto e Nunzio e Rossella sono state stravolte.

Nelle prossime puntate, però, tutta l’attenzione sarà focalizzata su Lara. Il piano messo in atto dalla donna verrà presto scoperto. Come reagiranno gli altri? Ecco cosa aspettarsi secondo le anticipazioni.

Lara, la verità sul figlio Tommaso

Sappiamo che Lara ha fatto credere a Roberto che Tommaso fosse suo figlio. In realtà, le cose non stanno così e la genetica può dimostrarlo. Infatti, quando Marina ha scoperto che la donna ha detto una bugia, ha iniziato a fare di tutto pur di smascherarla, e non ha intenzione di fermarsi difronte a niente e nessuno.

Per quanto la Giordano sia determanata a dimostrare la verità, Lara ha eseguito bene il suo piano nascondendo le prove. Si tratta di un duello tra donne forti e intenzionate a dimostrare le proprie ragioni, a prescindere dalle difficoltà che si incontrano sul percorso. Marina si è addirittura rivolta all’ex domestica di casa Ferri per raccogliere ulteriori prove, ma sembra che l’unico modo per smentire la paternità è passare dal test del DNA, prova inconfutabile.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole

Anche le anticipazioni delle nuove puntate confermano che Marina sta facendo di tutto pur di smascherare Lara: la donna spia la coppia e il bambino, insegue le tracce. Vista la complessità e l’importanza della situazione, niente è lasciato al caso. Nel frattempo, Lara è impegnata a preparare il battessimo del piccolo Tommaso: la cerimonia rappresenterà un momento cruciale, in cui Marina potrebbe trovare una prova inconfutabile. Secondo l’opinione di molti, Lara potrebbe essere smascherata proprio in quel giorno di festa.

Stando alle anticipazioni sulla fiction di Rai 3, però, un nuovo imprevisto scombussolerà i piani di Marina e Lara potrebbe passarla liscia ancora una volta. Per ora non è noto cosa accadrà, solo che probabilmente la dark lady darà ancora del filo da torcere prima di essere definitivamente smascherata. Intanto i fan si divertono a ipotizzare come potrebbe reagire Roberto: di certo, sarà un duro colpo da incassare e non è affatto detto che lui sia disposta a perdonarlo. Per scoprire come andranno le cose, non resta che attendere le nuove puntate di Un posto al Sole.