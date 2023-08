Serie TV Un posto al sole: stop alla programmazione | Lo show tornerà? I fan tremano Di Marina Drai - 16

Brusco stop alla soap Un posto al sole e i fan si chiedono se e quando il loro show preferito tornerà sulle reti Rai.

Aspettare i nuovi episodi di una serie è sempre un tormento, soprattutto se non si sa quando arriveranno. È ciò che sta accadendo in questo periodo ai fan di Un posto al sole, la soap opera italiana che continua ad avere un immenso successo tra i telespettatori.

Ricca di colpi di scena, la serie tiene incollati milioni di italiani ogni giorno, ma adesso si è dovuta prendere una pausa e la programmazione inevitabilmente è cambiata. I telespettatori sono preoccupati e i fan storici vorrebbero sapere come andrà avanti la storia, soprattutto dopo gli ultimi risvolti.

Rossella è uno dei personaggi che ha catalizzato l’attenzione dei fan nelle ultime puntate, insieme a Nunzio. La donna se l’è dovuta vedere con la delusione e il dolore dopo aver scoperto che Nunzio è uscito insieme ad Ada; oltre a ciò, c’è anche la questione con Riccardo che la tormenta.

Ogni volta con Un posto al sole è un’emozione, ed è difficile prevedere come i produttori hanno deciso di proseguire con la storia. Ma veniamo al dunque: come mai UPAS è stato interrotto e quando riprenderà ad andare in onda?

Un successo meritato

Un posto al sole è una delle serie di maggiore successo in Italia, interamente prodotta nel nostro paese. Va in onda ormai dal 1996 e nel tempo ha acquistato sempre più fan. La soap è ambientata a Napoli e racconta le storie di un gruppo di amici e familiari che vivono nel quartiere di Posillipo.

UPAS è stata trasmessa in oltre 60 paesi e ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Regia Televisiva per la migliore soap opera nel 2001 e nel 2002. La serie è molto apprezzata per il suo realismo e per la sua capacità di raccontare le storie della gente comune, e si può di certo dire che abbia fatto la storia della televisione italiana.

Il ritorno di Un posto al sole

Chi si aspettava di vedere in questi giorni nuove puntate di Un posto al sole è rimasto deluso: lo show osserverà la solita pausa estiva di due settimane, fino al 25 agosto, per riprendere con la normale programmazione lunedì 28 agosto. Molti torneranno dalle ferie proprio in quei giorni, quindi il ritorno della soap cadrà proprio a fagiolo.

Se proprio non potete fare a meno dei personaggi della serie, anche in vacanza potete sempre riguardarvi le vostre puntate preferite grazie a RaiPlay. Non sarà la stessa cosa, ma almeno il tempo prima delle nuove puntate passerà più velocemente. Vedrete che le due settimane di pausa passeranno in un attimo: settembre è vicino e così anche Un posto al sole.