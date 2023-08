Cinema

Serie TV La prima storia di Star Wars dalla prospettiva dei Sith: The Acolyte | Ecco tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 11

The Acolyte marcherà la prima volta nell’universo Star Wars in cui la storia sarà raccontata dalla prospettiva dei Sith.

Star Wars è uno dei (se non il) franchise più amati non solo del cinema ma di televisione, videogiochi, libri e così via. Un fenomeno cross-mediale gigantesco, ma la sua filosofia non è poi così complicata come si potrebbe pensare. Tutto il materiale creato su Star Wars riflette infatti l’ancestrale lotta fra bene e male, fra libertà e tirannia, fra Jedi e Sith. Queste due fazioni incarnano i due lati della medaglia, ma troppe poche volte è stato esplorato il bordo della medaglia stessa, ovvero la sua terza faccia.

Questa prospettiva, quella che non divide bene e male così nettamente, potrebbe finalmente trovare il suo spazio in The Acolyte, la nuova serie facente parte del franchise di Star Wars in arrivo su Disney+. Di The Acolyte non abbiamo numerosissime informazioni, ma sappiamo senz’altro che non relegherà i Sith a ruoli antagonisti, e questa premessa è sufficiente a stuzzicare l’interesse di tantissimi appassionati.

Cosa, dove e quando di The Acolyte

The Acolyte è stato creato da Leslye Headland, co-creatrice di Russian Doll, e prende luogo circa cento anni prima gli eventi di La minaccia fantasma. Una Jedi si riunisce col suo vecchio maestro per indagare su una serie di crimini, ma scopriranno che molto di più di quanto anticipato si nasconde dietro queste malefatte. Il periodo corrisponde con la fine dell’era dell’Alta Repubblica, in un mondo di “segreti misteriosi ed emergenti poteri oscuri“, stando a quanto detto dalla creatrice.

Headland ha dichiarato di aver preso molta ispirazione da La minaccia fantasma – speriamo questo non sia un campanello d’allarme – e dall’universo espanso di Star Wars, quello dei videogiochi, libri e fumetti. Ma dove sono i Sith? Già, perché oltre alla nozione che i Sith ci saranno e saranno anche in vesti protagoniste, di loro non sappiamo molto altro; essi avranno l’occasione di raccontare la loro versione dei fatti invece che subire il giudizio degli Jedi.

The Acolyte è un approccio innovativo ed interessante

La scelta di dare spazio anche ai Sith è di certo una mossa innovativa, che in quarantasei anni di Star Wars non aveva mai trovato spazio. Per quanto la trilogia prequel fosse completamente dedicata ad Anakin Skywalker, ovvero il futuro Signore Oscuro dei Sith, le vicende erano comunque molto Jedi-centriche. L’inclusione sia di Jedi che di Sith come protagonisti apre le porte a “personaggi moralmente più ambigui rispetto a quelli che avete visto finora in Star Wars”, per citare di nuovo Headland.

Infine, The Acolyte come tanti altri prodotti del franchise hanno la possibilità di espandere la storia di personaggi o eventi che conosciamo tramite backstory o rivelazioni finora sconosciute. Se pensiamo a Rogue One, che ha ampliato la storia dei ribelli che rubarono i piani della Morte Nera, o ad Andor, che a sua volta amplia la storia di Cassian Andor prima che si unisse alla Ribellione, capiamo chiaramente quanti pregi possono derivare da un’operazione simile.

The Acolyte arriverà in streaming su Disney+ nel 2024.